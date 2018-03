Her 2 kadından 1'inin problemi

İDRAR yolu enfeksiyonları en çok kadınlarda görülüyor. Öyle ki her iki kadından birinin hayatının bir döneminde kapısını çalan bu sorunun yaygınlığı erkeklere göre 4 kat daha fazla. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, kadınların kimi zaman günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde sorunu ihmal edebildiklerini oysa 'idrar yolu enfeksiyonu' deyip geçmemek gerektiğini vurguluyor. Doç. Dr. Özveri, tedavi edilmediğinde bakterinin kana yayıldığı ciddi enfeksiyonlara hatta kronik böbrek yetmezliğine bile yol açabilen bu soruna karşı önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İdrar yolu enfeksiyonları en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri. ABD'de her yıl yaklaşık 150 milyon hastaya idrar yolu enfeksiyonu tanısı konuluyor. Kadınlarda son derece yaygın olan, her iki kadından birinin kapısını hayatının bir döneminde çalan ve erkeklere oranla 4 kat fazla görülen hastalık, özellikle de üreme çağındaki kadınları tehdit ediyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri on altı ile otuz beş yaş arasındaki kadınlarda başlıca risk faktörlerinin cinsel ilişki ve diyafram kullanımı olduğunu belirtirken "Anatomik olarak kadın dış idrar yolu erkeğe göre daha kısa olduğundan, bakterilerin kat etmesi gereken mesafe çok azdır. İdrar yapma ile mekanik bir temizleme de olduğu için bakterilerin erkek mesanesine ulaşamadan idrar ile vücut dışına atılmaları mümkün olmaktadır" diyor.

YANLIŞ TEMİZLİK ALIŞKANLIĞI

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açan en önemli etkenlerden birinin de tuvalet alışkanlıkları olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özveri, tuvalet sonrası yapılan temizliğin arkadan öne doğru yapılmasının anüs çevresindeki organizmaları vajinaya taşıyabildiğini belirterek "Cinsel ilişki esnasında meydana gelen mikroskobik travmalar ve ilişki ile genital bölgedeki yuvalanan bakterilerin mekanik olarak dış idrar yoluna taşınması da enfeksiyona olan eğilimi arttırıcı etki yapmaktadır" diyor. 35 yaş sonrası dönemde ise idrar yolu enfeksiyonlarının sıklığı erkeklerde de artış gösteriyor.

KIŞ AYLARINDA ARTIŞ GÖSTERİYOR

Kış aylarında vücudun bağışıklık sisteminin zayıflaması, ve sıvı tüketiminde azalma nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Özveri, hastaların sık sık ve azar azar idrara çıkma, idrar yaparken yanma, kasık ağrısı, kötü kokulu idrar, bulanık idrar, kanlı idrar, ateş ve böğür ağrısı şikayeti ile başvurduklarını belirtiyor. Tedavi edilmediğinde böbreklere ulaşan bakteriler, ateşli, daha ağır seyreden ve hatta hastane yatışı gerektirecek boyutta enfeksiyonların gelişmesine neden olabilirken, tedavi edilmediğinde ise bakterinin kana yayıldığı ciddi enfeksiyonlara hatta kronik böbrek yetmezliğine bile götürebiliyor.

DÜZENLİ BESLENME, YETERLİ SIVI