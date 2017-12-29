Hepatit B çocukluk çağında bulaşırsa kronikleşme oranı yüksek!

BEZMİALEM Vakıf Üniversitesi’nde “Hasta Okulu Programı” kapsamında “Hepatitler” konulu etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Uzman Dr. Sibel Bolukçu konuşmacı olarak katıldı. Hepatiti karaciğer dokusunda meydana gelen iltihap olarak tanımlayan Uzman Dr. Sibel Bolukçu, hepatitlerin ilaçlar, alkol, infeksiyonlar vb. gibi birçok sebepten meydana gelebileceğini söyledi. Uzman Dr. Sibel Bolukçu, günlük pratikte sıkça karşılaşılan hepatit A, B ve C virüslerinin bulaşma yollarını ve nasıl korunacağına ilişkin önemli bilgiler de paylaştı.

En sık görülen belirti; yorgunluk

Hepatit B’nin karaciğerde hasar geliştirmesi ile kronikleştiğini kaydeden Sibel Bolukçu, en sık görülen belirtisinin yorgunluk olduğunu söyledi. Kronik hepatitin gelişmesi hepatit B’nin bulaştığı döneme göre değiştiğine dikkat çeken Uzman Bolukçu, “Doğumda infekte olan çocukların yüzde 90'ında, 1 ila 5 yaş arasında infekte çocukların yüzde 20-50'sinde ve erişkin dönemde hepatit B ile infekte olanların yüzde 5'inden azında gelişir” diye ekledi. Bolukçu, akut ve kronik hepatit B’nin bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, bulaşma riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu: “Tıraş bıçağı, diş fırçası vb. kişisel malzemelerin paylaşılmaması gerekmektedir. Hastanın açık yaraları örtülmelidir. Aile taraması yapılması, gerekirse aşılanmaları mutlaka yapılmalıdır.”

Hepatit C yüzde 60-80 oranında kronikleşiyor

Hepatiti C’nin yüzde 60-80 oranında kronikleştiğine de dikkat çeken Bolukçu, en sık görülen belirtisinin yorgunluktur; bunun yanında daha az rastlanan belirtilerinin ise bulantı, iştahsızlık, kas-eklem ağrısı, güçsüzlük ve kilo kaybı olduğunu kaydetti. Bolukçu kronik hastalık döneminde karaciğerde gelişen hasara bağlı olarak siroz gelişebileceğine dikkat çekerek, bu hastalarda karaciğer kanserinin de gelişebileceğini belirtti.

Hijyen kurallarına uyarak Hepatit A’dan korunun

Son olarak da hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde Hepatit A’nın bulaşmasına yol açtığına değinen Bolukçu, “Virüs 4 saate kadar ellerde yaşayabilir, bu nedenle bulaşın önlenmesinde ellerin yıkanması en önemli stratejidir” şeklinde konuştu. Ayrıca hepatit A aşısının önemine de değinen Bolukçu, iki doz olarak yapılan hepatit A aşısı ile virüsten yaşam boyunca korunulabileceğini belirtti.