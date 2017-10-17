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Hepatit A'dan korunmada en etkili yol!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarının ardından tespit edilen Hepatit A salgınına dikkat çeken uzmanlar, hastalıktan korunmada temizlik ve aşılamanın önemli rol oynadığına vurgu yapıyor

Hepatit A'dan korunmada en etkili yol!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarının ardından tespit edilen Hepatit A salgınına dikkat çeken uzmanlar, hastalıktan korunmada temizlik ve aşılamanın önemli rol oynadığına vurgu yapıyor

17 Ekim 2017 Salı 17:34
Hepatit A'dan korunmada en etkili yol!
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HEPATİT A aşısının 6 ay ara ile iki doz şeklinde uygulandığında yüzde 94-100 oranında bağışıklık sağladığını ve koruyuculuk süresinin 10-30 yıl olduğunu belirten Türk Gastroenteroloji Derneğinden Prof. Dr. Birol Özer, Hepatit A virüsü (HAV) enfeksiyonunun, dünyanın her yerinde görüldüğünü, dünya genelinde 120 milyon kişinin infekte olduğunu söyledi.
 
HER YIL 34 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR
 
Her yıl 1,4 milyon yeni vakanın bildirildiğini, yaklaşık 34 bin ölümün olduğunun tahmin edildiğini aktaran Özer şunları söyledi:
 
"Türkiye'de erişkinlerin yüzde 72-100'ünün bu hastalığı geçirdiğini söyleyebiliriz. HAV genellikle fekal oral yolla (kişiden kişiye temas veya virüs bulaşmış su ve yiyeceklerin tüketilmesi ile) bulaşmakta, hastalıktan korunmada su ve besinlerin kirlenmesinin önlenmesi, el yıkama, temizlik ve aşılama önemlidir. Virus kaynatma ile 5 dakikada tamamen yok olur, çamaşır suyuna duyarlıdır. HAV bazen su veya kontamine (kirli) gıda kaynaklı salgınlar şeklinde kendini gösterir. Çocukların yüzde 92'sinde hastalık hafif belirtiler ile atlatılırken erişkinlerin yüzde 75'inde belirgin hepatit tablosu olur.”
 
Hepatit A virüsü vücuda alındıktan sonra ortalama 28 (15-50) günlük kuluçka döneminden sonra bulantı, kusma, sarılık, karın ağrısı, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, kaşıntı şikayetleri ortaya çıkıyor. Virüs bazı kişilerde eklem ağrısı ya da cilt döküntüsü şeklinde de bulgu verebiliyor. 
 
6 AY İÇİNDE TAM İYİLEŞME SAĞLANIYOR
 
Hastaların yüzde 85'i, 2-3 ay içinde iyileştiğini, 6 aylık sürede ise tamamının düzeldiğini aktaran Uzman, “Bu hastalıkta kronikleşme görülmez. İyileşip antikor gelişenlerde koruyuculuk ömür boyudur, bir daha tekrar enfeksiyon gelişimi söz konusu değildir. Ancak yüzde birden az vakada koma gelişimine neden olan ciddi karaciğer yetmezliği gelişir. Bu tablo daha çok 50 yaş üstü ve kronik Hepatit B ya da C enfeksiyonu olan bireylerde görülür" dedi.
 
Hepatit A’nın kendi kendini sınırlayan bir hastalık olduğu için özel bir tedavisinin olmadığını belirten Özer, hastalığın aktif olduğu dönemde istirahat ve beslenme destek tedavisinin yeterli olduğunu ifade etti.

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ABDKaliforniya
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