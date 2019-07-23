Haydi Alanya! Hayat ver

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER



2018 YILININ Eylül ayında AML Lösemi tanısı konan Köseoğlu, geçtiğimiz Şubat ayında kanseri yenerek Alanya’ya dönmüştü. Temmuz ayı itibariyle hastalık yeniden kapısını çaldı. Şebnem Köseoğlu artık ilik bekliyor.

DİM MEDYA’DAN KAMPANYA

“Bir hayatı kurtarmak ve bir insana ikinci bir yaşam şansı vermek sizin elinizde olabilir. Siz de bir insanın ‘Süper kahramanı’ olmak istemez misiniz? Hadi Alanya bu kez aramızdan biri için Atatürk Anıtı önünde bulunan Kızılay Kan Alma Birimi’ne gidelim ve bizden birine yani Alanya’nın evladı Şebnem Köseoğlu’na umut olalım” diyor, Dim Medya ailesi olarak bugün itibariyle başlayan ve 4 gün sürecek olan bağış kampanyasına herkesi davet ediyoruz. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir çağrı yapan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim “Lösemi ile savaşan Sevgili Şebnem Köseoğlu için uygun ilik sizde olabilir. Atatürk Anıtı yanında Kızılay Kan çadırına gidelim ve Alanya’nın evladı Şebnem Köseoğlu’na umut olalım. Dim Medya ailesi olarak bugün itibariyle 4 gün sürecek olan bağış kampanyasına herkesi davet ediyoruz” dedi.

ŞEBNEM’DEN ÇAĞRI MEKTUBU

Şebnem Köseoğlu da Alanya halkına selamlarıyla birlikte bir mektup gönderdi. Mektubunda ‘Kan ver’ çağrısı yapan Köseoğlu şu ifadeleri kullandı: “Her zaman olduğu gibi sadece sosyal sorumluluk için yazmıyorum bunları. Belki de benim size ihtiyacım olacak bu defa. Belki iyiliklerinizi iliklerime kadar hissetmem gerekecek. Söylemiştim ilik nakli sürecine girdik bu kadar çabuk nüks edince. Kan verirken nüks bile aklımızda değilken, 10 dakika içinde hayatım değişti ve ilik nakli dediler. Biraz hazırlıksız yakalandım tabii ki de. Ama neyse ki çok bir etkisi olmadı ruh halimde, kafalar hala çok güzel.

Unutma! Kanser ve birçok hastalık sadece bir tanıdığının başına gelmez! Komşunun teyzesi, annenin arkadaşının kuzeni, iş arkadaşının karısı, yakın arkadaşının ailesi, üniversitedeki hocan(!), Ayşe Teyze'nin geliniyle sınırlı değil bu hastalık. Öyle zannedersin. Yarın senin başına gelmeyeceğinin asla garantisi yok!

Ben de gönüllü projelerde koştururken benim başıma geleceğini hiç düşünmezdim ama geldi. Hem de ikinci kez geldi. Kansere yakalanan birilerinin arkadaşı, komşusu, hocası, iş arkadaşı, kuzeni, akrabası benim işte!

Süper kahraman olmanın aşırı kolay olduğu kök hücre/ilik naklinde, aslında Sağlık Bakanlığı, hastaneler, doktorlar ve gönüllü dernekler çok ciddi emek harcıyorlar. E benim neyim eksik, ben de anlatayım. Etrafta bebeği, çocuğu, genci, yaşlısı kendine uygun genetik ikizini bekliyor. Bazen aylarca, bazen yıllarca... Ben de başıma ne gelecek merak içerisindeyim.

Uzun zamandır diyorum. İyilik kanımızda diye. Kan verin, can verin diye bas bas bağırdığım günler oldu hatta. Dedim ki birilerine verilecek en güzel hediye hayat.

Bazı gidenlerin asla geri gelemediği bir dünyada, tek yapacağınız sadece Kızılay'a gitmek. Böylece çaresiz gitmek zorunda olanlara çare olursunuz. Korktuğunuz, merak ettiğiniz ne varsa @maskelisebnem hesabından bana yazabilirsiniz. Söz her detayı anlatacağım.

Evet, kök hücre bağışçısı oldun. Harikasın! Bekleme sürecindesin. 'Keşke beni de çağırsalar da, birine hayat versem' diye heyecanla bekliyorsun!

Ama yetmez ki!

Kök hücre bağışçısı olmayı birilerine anlat hadi:

• Nasıl hayat kurtaracağını söyle onlara!

• Süper kahraman olmanın, hem de bu kadar kolay olmanın çok havalı olduğunu anlat!

• Bir savaşçıya destek olmanın güzelliğinden bahset!

• Yaşamın kıyısındaki birini, o büyük denizlere nasıl göndereceğini anlat!

• ‘Kimseler en sevdiğini kaybetmesin’ de!

• ‘Bizler bağışçı olmazsak, kayıplarımızın sonu yok, dur diyemeyiz’ de!

• Söyle, ‘Bir ara giderim’, demesinler. Kimse hastane odasında, kanser senden rica ediyorum falanca bir ara gidecekmiş gibi bir şey rica edemiyor.

• Mızmızlanırsa, ‘Hayat kurtarmanın bahanesi, ertelemesi olur mu hiç?’ diye sor mutlaka.

• Bir iyilik değil, insanlık görevi yaptığını söylemeyi unutma!

• Can vermek işte, ‘Bu kadar kolay’ de!

23-24-25-26 Temmuz 2019 tarihlerinde Alanya'da Anıt önünde Kızılay Çadırı var! Kök hücre ve kan bağışı da var! Uğrasak mı acaba?

Herkesin ömrü uzasın diye kök hücre bağışçısı olun! Senin sayende hayatlar devam edebilir! Sadece sen birilerinin hayatını kurtarabilirsin. Hücrelerinle bir yaşam filizi olabilirsin! Bir hayatı kaldığı yerden devam ettirmek hücrelerinin elinde!

Hadi bir el atın dostlar şu 4 günde Alanya'da rekor kıralım! Bolca kan verelim, gönüllü olalım! Can verelim!”

‘UMUT OLMAK İÇİN KAN VERİN’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Bugün Şebnem kızımız başta olmak üzere Türkiye’de yüzlerce, binlerce kişinin mücadele ettiği bu hastalık bir gün hepimizin başına gelebilir. Şebnem kızımızın mücadelesinde destekçisi olduğumuzu bilmesini istiyor ve acil şifalar diliyorum. Alanya halkının duyarlı olduğuna inancım tam. Herkesi Şebnem başta olmak üzere bütün hastalara umut olmak için Atatürk Anıtı’na kan vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ŞEBNEM SENİ ÇOK SEVİYORUZ’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ “Şebnem kızımıza sağlık ve sıhhat diliyorum. Kendisi ve ailesi Alanya’mızın saygıdeğer kişilerindendir. Şebnem kızımız örnek bir mücadele içerisindedir. Moralini çok yüksek görüyoruz ve bu bizleri mutlu ediyor. Kendisini çok seviyoruz. Tüm halkımızı Şebnem başta olmak üzere bütün hastalara umut olmak adına yalnızca 3 tüp kan vermeye davet ediyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşup aramıza döneceği günleri de dört gözle bekliyoruz. Şebnem’e Alanya’dan selamlarımızla” şeklinde konuştu.

‘İYİ DİLEKLERİMİZ ŞEBNEM’LE’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da Şebnem’e sevgilerini ileterek “Alanya’nın evladı olan Şebnem için bizler de elimizden geleni yapacağız. Sağlığına kavuşması için de bütün iyi dileklerimizi kendisine iletiyoruz. Tüm Alanya halkını da duyarlı olmaya ve kan vermeye davet ediyoruz. Unutmayın, bir gün bizim de başımıza gelebilir. Hayat vermek bizim elimizde” dedi.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ’

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu “Hassasiyetin farkındayız. Hastaların iyileşmesi noktasında herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Şebnem hocamız da gerek hastalığı sürecinde, gerekse de öncesinde her daim sosyal sorumluluk projelerinin içerisindeydi. Mücadelesinde de hem pozitif duruşuyla hem de farkındalık yaratmak noktasında yaptıklarıyla örnek oldu, hastalara moral verdi. Bizler üzerimize düşeni yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı da üzerlerine düşeni yapmaları için kan vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 22:31