Hastanede 'Pıhtı' sempozyumu

ORGANİZASYONDA Antalya ve çevre ilçelerinden katılan hekimlerle birlikte pıhtının yol açacağı problemlerin önlenmesi ve tedavi edilmesi için sağlık kuruluşlarının eş güdümlü olarak çalışması adına güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Etkinlikle ilgili bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Karahan ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Etli “Tromboz, damar içindeki kanın pıhtılaşmasıdır. Oluşan pıhtı atardamar veya toplardamarlarımızda tıkanıklık oluşturabilmektedir. Oluşan tıkanıklık beyin, akciğer gibi organlar ile uzuv damarlarını etkileyebilmekte sakatlıklara ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir. Tromboproflaksi bu pıhtının önlenmesi için uygulanan yöntemleri ve tedavisi için kullanılan ilaçları içermektedir. Bir çok disiplinden alanında uzman hekimler bu sempozyumda bir araya gelerek güncel gelişmeler ve tecrübeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Alanya ve çevresinde, kamu hastaneleri ve özel hastanelerde çalışan hekimleri bir araya getiren bu toplantı, pıhtının yol açacağı problemlerin önlenmesi ve tedavi edilmesi için sağlık kuruluşlarının eş güdümlü çalışması için de önem arz etmektedir” dediler.

ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ toplantıya dair değerlendirmelerinde, “Her yıl milyonlarca insanın damar tıkanıklığı nedeniyle ölümle veya sakat kalma ile yüz yüze kaldığını belirterek bu durumların çoğunlukla önlenebilir olduğunu, yeni bir üniversite olmalarına rağmen bilim anlamında hızlı bir gelişme kayıt ettiklerini ve gittikçe gelişen akademik kadrolarıyla da Türkiye’nin önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaya talip olduklarını” dile getirdi. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı da Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile afiliye olan bir Eğitim Araştırma Hastanesi olduklarını hem üniversite hem de Eğitim Araştırma Hastanesinin gereği olan bilimsel toplantıların devamlılık arz etmesi gerektiğini vurguladı. ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Lakadamyalı “Her yıl binlerce ölüm ve iş gücü kayıplarına yol açan kalp damar hastalıkları tüm sistemleri etkilemektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte bu sürece çeşitli çözümler bulunmaktadır. Bilimsel sürecin bir gereği olan tıp bilimi de kendini her geçen gün yenilemektedir. Bu yeniliğe eş değer olarak da biz hekimlerin kendini güncellemesi adına böyle toplantılara ihtiyaç vardır. Böyle bir toplantının ilçemizde olması da bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Kongre turizminin artık vazgeçilmez bir noktası olan Antalya’nın yanında olmasına rağmen, Alanya bu alanda yeterince faaliyet gösterememektedir. Eğitim Araştırma Hastanemizin daha da geliştirilerek daha iyi hizmet vermesi adına üniversitemizin de desteği ile Alanya’nın bilimsel toplantılar için tercih noktası olması en önemli hedeflerimiz arasında yerini almaktadır. Böylece hem hastalarımız en son teknoloji ile daha iyi sağlık hizmeti alacak, hem de bilim camiası şehrimizi daha yakından tanıyacaktır. Biz de Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bilimsel ve teknolojik olarak hastanemizin gelişmesi hususunda ne gerekirse sonuna kadar yapmaya hazırız. Hekim arkadaşlarımızla birlikte bu yönde çalışmalarımız devam edecektir" dedi.