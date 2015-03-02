Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hastalığını bilmeyen 100 bin Parkinson’lu var

Halk arasında ‘titreme’ hastalığı olarak bilinen Parkinson’a yakalananların sayısı son yıllarda artıyor. Uzmanlar, hekime ulaşamayan 100 bin kişinin fark etmeden hastalıkla savaştığını belirtti

Hastalığını bilmeyen 100 bin Parkinson’lu var

Halk arasında ‘titreme’ hastalığı olarak bilinen Parkinson’a yakalananların sayısı son yıllarda artıyor. Uzmanlar, hekime ulaşamayan 100 bin kişinin fark etmeden hastalıkla savaştığını belirtti

02 Mart 2015 Pazartesi 10:07
Hastalığını bilmeyen 100 bin Parkinson’lu var
banner404
YAVAŞ ilerleyen ve sinsi bir hastalık olan Parkinson, genelde orta yaşlarda belirti göstererek zamanla yardım almaksızın giyinmek, yemek yemek gibi basit hareketleri bile yapmaya engel oluyor. Parkinson hastalığının uzun süreli olması nedeniyle, tedavide hastanın ve ailesinin hekimle uzun yıllar iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Medical Park Göztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Akın Akakın “Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemiyle hastalık önemli ölçüde kontrol altına alınabilir. Erken teşhiste Parkinson hastalığında başarı oranı ileri seviyede Parkinson hastalarına oranla çok daha fazladır” dedi. Hekime ulaşamayan 100 bin civarında hasta olduğunu ifade eden Akakın “ParkinSONSUZ HAYAT projesi kapsamında konferanslar ve bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu kapsamda amacımız, Parkinson’un pençesine düşmüş/düşme olasılığı olan kişilere Parkinson’un bir kader olmadığı, her aşamasında oldukça etkin ilaç ve cerrahi tedavi imkanları olduğu bilincini yerleştirmektir” diye konuştu.

Beyin cimnastiği tedavinin parçası

Tedavide ilk başvurulacak yöntemin ilaç olduğu bilgisini veren Akakın sözlerini şöyle sürdürdü:Organik olmayan tarımda kullanılan kimyasal maddelerin Parkinson’a yol açtığı bilimsel olarak da kanıtlandığından hastalara dengeli ve organik beslenmeyi öneriyoruz. Hastaların düzenli spor yapması beyin jimnastiklerini tavsiye ediyoruz.         

SGK ‘beyin pili’nin parasını ödüyor

Parkinson’da ilgili Nöroloji hekiminin kontrolünde ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalar için en etkili yöntemlerden birinin ‘beyin pili’ yöntemi olduğunu anlatan Akakın “Bu yöntem 20 yılı aşkın tüm dünyada uygulanıyor. Başarı oranı yüzde 80’leri bulmakta. Beyin pili ameliAyatları, yan etkilerinin geçici olduğundan tedavi şekli açısından beyin cerrahisinin en düşük riskli yöntemlerindendir. Beyin pilinin pahalı bir tedavi yöntemi ancak ancak devlet ve araştırma hastanelerindeki ameliyatları SGK güvencesinde yapılabiliyor.

Kaynak:sağlık aktüel
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.03.2015 09:09
Anahtar Kelimeler:
SağlıkParkisyonHastalıkTitremeHalk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim