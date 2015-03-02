Hastalığını bilmeyen 100 bin Parkinson’lu var

YAVAŞ ilerleyen ve sinsi bir hastalık olan Parkinson, genelde orta yaşlarda belirti göstererek zamanla yardım almaksızın giyinmek, yemek yemek gibi basit hareketleri bile yapmaya engel oluyor. Parkinson hastalığının uzun süreli olması nedeniyle, tedavide hastanın ve ailesinin hekimle uzun yıllar iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Medical Park Göztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Akın Akakın “Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemiyle hastalık önemli ölçüde kontrol altına alınabilir. Erken teşhiste Parkinson hastalığında başarı oranı ileri seviyede Parkinson hastalarına oranla çok daha fazladır” dedi. Hekime ulaşamayan 100 bin civarında hasta olduğunu ifade eden Akakın “ParkinSONSUZ HAYAT projesi kapsamında konferanslar ve bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu kapsamda amacımız, Parkinson’un pençesine düşmüş/düşme olasılığı olan kişilere Parkinson’un bir kader olmadığı, her aşamasında oldukça etkin ilaç ve cerrahi tedavi imkanları olduğu bilincini yerleştirmektir” diye konuştu.





Beyin cimnastiği tedavinin parçası





Tedavide ilk başvurulacak yöntemin ilaç olduğu bilgisini veren Akakın sözlerini şöyle sürdürdü: Organik olmayan tarımda kullanılan kimyasal maddelerin Parkinson’a yol açtığı bilimsel olarak da kanıtlandığından hastalara dengeli ve organik beslenmeyi öneriyoruz. Hastaların düzenli spor yapması beyin jimnastiklerini tavsiye ediyoruz.





SGK ‘beyin pili’nin parasını ödüyor





Parkinson’da ilgili Nöroloji hekiminin kontrolünde ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalar için en etkili yöntemlerden birinin ‘beyin pili’ yöntemi olduğunu anlatan Akakın “Bu yöntem 20 yılı aşkın tüm dünyada uygulanıyor. Başarı oranı yüzde 80’leri bulmakta. Beyin pili ameliAyatları, yan etkilerinin geçici olduğundan tedavi şekli açısından beyin cerrahisinin en düşük riskli yöntemlerindendir. Beyin pilinin pahalı bir tedavi yöntemi ancak ancak devlet ve araştırma hastanelerindeki ameliyatları SGK güvencesinde yapılabiliyor.



