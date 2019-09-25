'Hastalar isyan ediyor'

ANTALYA Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme yönelik açıklamada bulunan Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, bazı ilaçlara erişim konusundaki sıkıntının devam ettiğini söyledi. Muayene katılım paylarının eczacılar üzerinden tahsil edilmesinin iş yükü yarattığını belirten Ertekin, “Reçetelerde devletin SGK vasıtasıyla en ucuz fiyatlı ilaç üzerinden hesaplamalar yapması suretiyle ortaya çıkan ilaç fiyatındaki artış, hastalarımızı isyan eder hale getirmiştir. Neredeyse ilaç fiyatının yarısı oranında oluşan reçete katkı payları, meslektaşlarımızın asıl görevi olan ilacın kullanımını aktaracağı süreci reçete detaylarını anlatmak için kullanmak durumunda bırakmaktadır" diye konuştu.

YENİDEN ADAY

Uygulanan fiyat politikaları nedeniyle hastalar ile eczacılar arasında sürekli tartışma yaşandığını belirten Ertekin, “En yakın sağlık danışmanı olan biz eczacılar bu durumun sonlandırılmasını ve mesleğimizin gereği olarak halk sağlığına daha etkili katkılar sunacak düzenlemenin yapılmasını talep etmekteyiz" dedi. Ertekin, bu hafta sonu odalarının seçimleri olduğunu belirterek, yeni dönemde de aday olduğunu ilan etti.