Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı

POLİKLİNİK binası girişine kurulan stantta hasta ve yakınlarına bilgilendirme broşürü dağıtılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hasta hakları birim sorumluları ile yönetim ekibi gün boyunca devam eden organizasyon kapsamında hastanede yatmakta olan ve ayaktan tedavi için hastaneye başvuran hastaları yerinde ziyaret ederek hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret esnasında hasta hakları ve hastanın uyması gereken kurallarla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılıp kısa bir bilgilendirme yapıldı.Hasta hakları günü kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Hasta Hakları Birim Sorumlusu Serpil Yıldırım, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere hasta hakları ve sorumluluklarına yönelik bir eğitim düzenledi. Yıldırım, ,'Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin, hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik ilkesi içinde hizmete ulaşma, bilgilendirme, kuruluşunu seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet özeni, tedaviyi reddetme ve durdurma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, dini vecibelerini yerine getirebilme ve saygınlık görme hakları vardır. Bizler de hem birim hem de hastane olarak bu duruma özen göstermekte hastalarımızın kaliteli bir hizmet alması için çalışmalarımıza yön vermekteyiz “diye konuştu. Günün önemine binaen bir açıklama yapan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise, ”Hasta hakları ile hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastalarımızın aktif katılımı sağlanması adına kaliteli bir sağlık hizmeti anlayışını kendimize ilke edindik. Başarının memnuniyetle doğru orantılı olduğuna inanmakta bu kapsamda da çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.