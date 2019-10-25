banner449

banner552

banner481

banner472

Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 26 Ekim Dünya  Hasta Hakları Günü kapsamında farkındalık oluşturmak, bireyleri bu konuda bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenledi.  

SAĞLIK 25.10.2019, 14:43 25.10.2019, 14:46
Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı
banner404
Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı
Hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı

POLİKLİNİK binası girişine kurulan stantta hasta ve yakınlarına bilgilendirme broşürü dağıtılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hasta hakları birim sorumluları ile yönetim ekibi gün boyunca devam eden organizasyon kapsamında hastanede yatmakta olan ve ayaktan tedavi için hastaneye başvuran hastaları yerinde ziyaret ederek hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret esnasında hasta hakları ve hastanın uyması gereken kurallarla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılıp kısa bir bilgilendirme yapıldı.Hasta hakları günü kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Hasta Hakları Birim Sorumlusu Serpil  Yıldırım, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere hasta hakları ve sorumluluklarına yönelik bir eğitim düzenledi. Yıldırım, ,'Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin, hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik ilkesi içinde hizmete ulaşma, bilgilendirme, kuruluşunu seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet özeni, tedaviyi reddetme ve durdurma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, dini vecibelerini yerine getirebilme ve saygınlık görme hakları vardır. Bizler de hem birim hem de hastane olarak bu duruma özen göstermekte hastalarımızın kaliteli bir hizmet alması için çalışmalarımıza yön vermekteyiz “diye konuştu. Günün önemine binaen  bir açıklama yapan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı  ise, ”Hasta hakları ile hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastalarımızın aktif katılımı sağlanması adına kaliteli bir sağlık hizmeti anlayışını kendimize ilke edindik. Başarının memnuniyetle doğru orantılı olduğuna inanmakta bu kapsamda da çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

#ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi #sorumluluklar #Hasta hakları
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
İmsak 05:48
Güneş 07:08
Öğle 12:46
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545