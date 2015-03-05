Hamilelikte doğru tarih önemli

HAMİLELİK döneminde artan östrojen ve progesteron seviyeleri nedeniyle dişler üzerindeki bakteriyel plak birikiminin arttığını ve hamilelik döneminde bu plağın dişlerden uzaklaştırılmazsa diş etlerinde kızarma, şişme ve kanama görülebileceğini söyleyen Diş Hekimi Melek Öztaş, diş etlerindeki kanamadan dolayı anne adaylarının dişlerini fırçalamaktan kaçındığını ve bu nedenle de bakteri plağının kolayca oluştuğunu, oysaki hamilelik döneminde ağız ve diş bakımına çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DİŞ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Özellikle hamileliğin ilk aylarında oluşan mide bulantılarından ve kusmalarından dolayı ağızdaki asidik ortamın arttığını tükürük akışının azaldığını, buna ilaveten hamileliğin ilk aylarında anne adaylarının karbonhidrat türü bazı yiyeceklere aşırı ilgi duyabileceklerini dile getiren Diş Hekimi Öztaş, “Ayrıca anne adayları çok sık yemek yedikleri için ve yemeklerden sonra ağız ve diş bakımlarını ihmal ettiklerinden diş eti promlemleri ve çürük oluşumu hızlanır. Bu nedenle yemeklerden sonra mutlaka dişlerin fırçalanması gerekmektedir” dedi.

YANLIŞ BİLGİLERE İNANMAYIN

Halk arasında “Her hamilelik bir diş götürür”, “Hamileyken diş hekimine gidilmez”, “Bebek annenin dişlerinden kalsiyum alır ” gibi yanlış bilgilere asla inanılmaması gerektiğini vurgulayan Dt. Öztaş,” Bu bilgiler kesinlikle doğru değildir. Çürük oluşumu, çürüğün ilerlemesi , diş eti problemlerinin görülmesi hamilelik döneminin çok hassas bir dönem olmasından kaynaklıdır, sadece bu dönemde ağız ve diş bakımının daha özenle yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

ANNE ADAYLARI NE ZAMAN DİŞ HEKİMİNE GİTMELİ?

Hamile adaylardaki ağrının; diş eti, 20 yaş dişi ağrısı nadiren de olsa eklem kaynaklı olabileceğini söyleyen Diş Hekimi Öztaş,” Diş hekimlerinin ve kadın doğum uzmanlarının anne adaylarına tavsiyesi, hamile kalmadan önce tüm ağız ve diş bakımlarını yaptırmaları yönündedir. Ancak hamilelik sırasında ortaya çıkan ağız ve diş problemleri için diş hekimlerinin yaklaşımı hamile hastalarda ertelenebilen tedavilerin doğum sonrasına ertelenmesidir. İdeal olarak diş tedavilerinin 2. trimesterde yeni hamileliğin 4. ve 6. aylar arasında yapılması en uygundur. Çünkü ilk 3 aylık dönemde bebeğin organ gelişimi olmaktadır. Son 3 ayda ise artan vücut kütlesi ile beraber anne adayı diş hekimi koltuğunda oturamayacaktır. Ancak bunların dışında ağrı ile gelen hasta hangi trimesterde olursa olsun kadın doğum uzmanıyla konsülte edilerek tedavi planlaması yapılabilmektedir. Sadece bu dönemde anne adayından radyografi alınmaz, varsa eski radyografileri değerlendirilir” dedi.

HAMİLEYKEN DİŞİNİZ AĞIRIRSA

Anne adaylarının karşılaştığı diş problemleri karşısında neler yapılması gerektiğini açıklayan Dt. Öztaş, konuyla ilgili şöyle konuştu.