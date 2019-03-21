Hamilelere "sıcak banyo" uyarısı!

Gebelikte bebeğin gelişimi sırasında vücutta ortaya çıkan çatlaklara karşı anne adaylarının özellikle sıcak banyodan uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

Hamilelere "sıcak banyo" uyarısı!
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TÜRK Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Sibel Alper, yaptığı açıklamada, hamileliğin her yönüyle dikkat ve bakım isteyen bir süreç  olduğunu, sağlıklı bebek sahibi olmanın yanında annenin de kendisine özen  göstermesi gerektiğini dile getirdi.
Hamilelikte ve sonrasında anneleri en fazla üzen konuların başında  fazla kilo, cilt problemleri, lekeler ve çatlakların geldiğini ifade eden Alper,  "Doğumdan sonra vücudun deforme olmaması için hamilelik sırasında uzun süren, çok  sıcak banyolardan kaçınmak gerekiyor." dedi. 
 Hamilelikte cilt değişikliklerinin sorumlusu hormonlar 
 Prof. Dr. Alper, anne adaylarına hamilelikleri süresince cilt bakımına  ilişkin önerilerde de bulundu. 
 Hamilelik sırasında kişide  cilt değişiklikleri olup olmayacağını  tahmin etmenin zor olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alper, "Bazı anne adayları  gebelik döneminde herhangi bir cilt sorunu yaşamazken, bazılarında cilt kuruluğu,  karın çatlakları, kaşıntı, ciltte yağlanma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bazı  anne adaylarında da başta yüz olmak üzere vücudun her yerinde çok sayıda lekeler  oluşabilir. Hamilelikte cilt değişikliklerinin sorumlusu, gebeliğe bağlı her tür  değişiklikte olduğu gibi gebelik döneminde artan hormonlardır." ifadelerini  kullandı.
 Anne adaylarına yoğun bir ultraviyole ışık kaynağı olan güneşten uzak  durmalarını öneren ve güneşe çıkıldığı zamanlarda en az 30 faktörlü krem  kullanmanın önemini vurgulayan Alper, güneş kreminin, lekelenmelerin  azaltılmasında etkili olduğunu söyledi. 
"Hamilelik maskesi" olarak da bilinen "melazma"nın vücutta meydana  gelen renk değişikliği olduğuna ve güneşe maruz kalan bölgelerde görüldüğüne  işaret eden Alper, "Melazmayı önlemek için de yüksek faktörlü bir güneş kremi  kullanın. Yüzünüzü korumak için de geniş kenarlı bir şapka kullanın. Melazmalar  genellikle doğum sonrasında kendiliğinden kaybolur." diye konuştu.
 
 Hamilelikte akneye karşı "çay ağacı yağı" 
Bazı anne adaylarının doğuma giden bu 9 aylık süreçte bir başka cilt  sorunu olan aknelerle de karşılaşabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Alper, şu  bilgileri verdi:   
 "Gebelikte özellikle 8. haftadan itibaren değişen hormonal ortam, bazı  anne adaylarında önceden var olan sivilcelerin artmasına ya da ilk defa gebelik  döneminde sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olur. Ender durumlarda ise var olan  sivilcelerde azalma görülür. Yüz cildi, temiz ve kuru tutulmalıdır. Hamilelik  döneminde kullanacağınız cilt bakım ürünleri yağsız temizleyiciler ve  nemlendiriciler olmalıdır. Aynı zamanda bu ürünler hamilelikte yaşanan ekstra  yağlanmayı önlemek için 'astrenjan' içermelidir. Hamileyken cildinize zarar  verecek salisilik asit veya benzoil peroksit yerine çay ağacı yağı ya da  hamamelis içeren ürünler kullanabilirsiniz."
 
 "Ilık duş en uygunu"  
 Prof. Dr. Alper, anne adaylarının nemlendirici kremleri de rahatlıkla  kullanabileceğini vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu: 
 "Hamilelikte ve sonrasında anneleri en fazla üzen konuların başında  ise çatlaklar geliyor. Doğumdan sonra vücudun deforme olmaması için hamilelik  sırasında çok uzun süren, çok sıcak banyolardan kaçınmak gerekiyor. Aslında  yalnızca ılık bir duş en uygunudur. Arada bir yapılacak hafif kese, kan  dolaşımını artırır. Daha sonra kol ve bacaklara vücut sütü tatbik ettiğinizde  günlük vücut bakımınız bitmiş demektir. Cilt çatlaklarının oluşmasını azaltmak  için kakao ve lanolin kremleri kullanılabilir."
 
Hamile kadınlar için en iyi güzellik ipuçlarından birisinin de "C  vitamini" alımını artırmak olduğunun altını çizen Alper, C vitamininin damar  sağlığını korumaya yardımcı olduğunu, vücudun varis gibi damar hastalıklarıyla  savaşmasına da yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

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