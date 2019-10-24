banner449

banner552

banner481

banner472

Haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma riski artıyor

Haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma riski artıyor

SAĞLIK 24.10.2019, 20:21
Haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma riski artıyor
banner404

Araştırmacılar, haftada 52 saatten fazla çalışan kişilerin kel olma ihtimalinin normalden iki kat fazla olduğunu keşfetti.

Güney Kore gibi diğer ülkelerde çok uzun saatler çalışmak olağan bir durum olarak görülüyor. Bu nedenle ilk kez, 13 bin erkeğin sonuçlarına dayanan ve çalışma saatleri ile saç dökülmesi arasındaki bağlantıyı araştıran bir çalışma yapıldı.

Bilim, stresin kafa derisi de dahil olmak üzere vücudun belirli bölgelerinde hormon seviyelerinde bir değişikliğe neden olduğunu söylüyor. Strese girdiğinizde, hormonal değişim saç derisinde saç köklerinin büyümesini engelleyebilir. Daha önceki araştırmalardan, stresin bağışıklık sistemimizin kıl köklerine saldırmasına neden olduğu zaten biliniyordu.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
İmsak 05:47
Güneş 07:07
Öğle 12:46
İkindi 15:48
Akşam 18:16
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545