Haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma riski artıyor
Haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma riski artıyor
SAĞLIK 24.10.2019, 20:21
Araştırmacılar, haftada 52 saatten fazla çalışan kişilerin kel olma ihtimalinin normalden iki kat fazla olduğunu keşfetti.
Güney Kore gibi diğer ülkelerde çok uzun saatler çalışmak olağan bir durum olarak görülüyor. Bu nedenle ilk kez, 13 bin erkeğin sonuçlarına dayanan ve çalışma saatleri ile saç dökülmesi arasındaki bağlantıyı araştıran bir çalışma yapıldı.
Bilim, stresin kafa derisi de dahil olmak üzere vücudun belirli bölgelerinde hormon seviyelerinde bir değişikliğe neden olduğunu söylüyor. Strese girdiğinizde, hormonal değişim saç derisinde saç köklerinin büyümesini engelleyebilir. Daha önceki araştırmalardan, stresin bağışıklık sistemimizin kıl köklerine saldırmasına neden olduğu zaten biliniyordu.
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