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'Haftada 3 kez evinizi süpürün'

Ev tozunun yıl boyu görülen alerjik hastalıkların temel nedenini oluşturduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Füsun Soysal, “Evler haftada en az 3 kez, 30-40 dakika süpürülmelidir” dedi

'Haftada 3 kez evinizi süpürün'

Ev tozunun yıl boyu görülen alerjik hastalıkların temel nedenini oluşturduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Füsun Soysal, “Evler haftada en az 3 kez, 30-40 dakika süpürülmelidir” dedi

06 Kasım 2017 Pazartesi 17:16
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
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BAHAR aylarında ortaya çıkan polenler alerji hastaları için sıkıntılı bir dönem yaşanmasına neden olabiliyor. Polenler kadar uygun olmayan ev ortamının da alerjik bünyeler için ciddi sorunlar yaratabileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı  Dr. Füsun Soysal, “Özellikle bahar aylarında ortaya çıkan polenler alerji hastaları için sıkıntılı bir dönem yaşanmasına neden olsa da ev tozu akarı, rutubet, mantar sporları, küf gibi etkenlerin bulunduğu ev ortamı da alerjik hastalıkları artırabilmektedir. Ev tozu akarları yıl boyunca görülen alerjik hastalıkların asıl nedenini oluşturmaktadır. Gözle görülemeyen tozlar halı, perde, yatak, yatak takımları, kanepe veya pelüş oyuncaklarda üremektedir. Bu tozlar, alerjik nezle ve astım rahatsızlıklarında artışa neden olmaktadır” dedi.
“ODALARINIZI HAVALANDIRIN” 
Ev tozu akarlarından korunabilmek için haftada en az 3 kez, 30-40 dakika süreyle evin süpürülmesi gerektiğini belirten Soysal, “Temizliği su ve hepa filtreli süpürgelerle yapmak daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Odalar belirli sürelerle havalandırılmalıdır. Çarşaflar kısa sürelerle değiştirilerek yüksek ısıda yıkanmalıdır. Odaların sıcaklığı 18-19 derece ve nem derecesi yüzde 45’i geçmemelidir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ev TozuFüsun SoysalGöğüs Hastalıkları
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