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Hacettepe'li uzmandan ağrı bandı uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Can Ebru Kurt, kanser ağrısının çözümünde kullanılan morfin bazlı ağrı bantlarının kanser dışı ağrıların tedavisinde kullanımının ölümle sonuçlanacak risklerle birlikte bağımlılık da yapabildiğini söyledi

Hacettepe'li uzmandan ağrı bandı uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Can Ebru Kurt, kanser ağrısının çözümünde kullanılan morfin bazlı ağrı bantlarının kanser dışı ağrıların tedavisinde kullanımının ölümle sonuçlanacak risklerle birlikte bağımlılık da yapabildiğini söyledi

16 Mart 2015 Pazartesi 10:56
Hacettepe'li uzmandan ağrı bandı uyarısı
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HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Can Ebru Kurt, kanser ağrısının çözümünde kullanılan morfin bazlı ağrı bantlarının kanser dışı ağrıların tedavisinde kullanımının ölümle sonuçlanacak risklerle birlikte bağımlılık da yapabildiğini söyledi.
Türk Nöroloji Derneği bünyesindeki Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Nöropatik Ağrı Sempozyumu'nun 12'ncisi Antalya'da devam ediyor. Dün sona eren sempozyumda kanserde ağrı yönetiminden diyabete eşlik eden, ameliyat sonrası nöropatik ağrılar, bel ağrısı, fibromiyalji gibi konularda son gelişmeler değerlendirildi. Sempozyumda kanser hastalarında tümörün kendisi veya cerrahi, ışın tedavisi, kemoterapi gibi çeşitli tedavilerin nöropatik yani sinir sistemini tutan hastalık sonrası ortaya çıkan ağrılara olarak neden olabildiğini belirtildi. Kanser ağrısının yaklaşık yüzde 20'sinin nöropatik ağrı tipinde olduğunu karma ağrılar göz önüne alındığında bu oranın yüzde 40'a ulaşabildiği belirtilirken, kanserli hastaların nöropatik ağrısını 'yanıcı, iğne batması şeklinde, elektrik çarpması veya hissizlik' olarak tarif ettiğinin belirtildiği kaydedildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Can Ebru Kurt, kanser hastasında tümörün neden olduğu ağrılarda klasik ağrı kesiciler işe yarayabilse de, sinir liflerinin tutulumuna bağlı ağrılarda işe yarayamayabileceğini söyledi. Her iki grupta da önce normal ağrı kesicilerin kullanımıyla tedaviye başlandığını sonrasında sara ilaçlarının devreye girdiğini anlatan Dr. Kurt, üçüncü seçenek olarak morfin türevlerinin hem ağızdan alınımını hem de bant şeklinde kullanımını tercih ettiklerini söyledi. Ağrı bantlarını morfin türevi olduğu için reçetesiz satılmasının mümkün olmadığını belirten Dr. Kurt, bu bantların başka ağrıların sona erdirilmesi için kullanılması durumunda ölüme kadar gidebilecek riskleri barındırdığının altını çizdi, ayrıca bağımlılık riskinin de bulunduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 16.03.2015 10:04
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