Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat

ÇİNLİK Estetik Merkezinden Doktor Emrah Çinik, “Uygulanacak programın başarısı, rejim programı bittikten sonra da hastayı yalnız bırakmayan, düzenli aralıklarla doktora görünmesini sağlayan bir program olmasına bağlıdır. Bu konudaki bir başka önemli konu ise, verilen kiloların geri alınmasını engelleyecek kilo koruma yöntemleri uygulanması gerekliliğidir. Doktorunuz, vücutta incelmeyen sorunlu bölgeler için Kriyolipoliz, Fokuslu Ultrason, Soğuk Radyo Frekans ve Mezoterapi gibi yöntemler de önerebilir” dedi.

Dr. Çinik, yapılan yanlışları şöyle sıraladı:

“Ünlülere benzemek için botoks ya da dolgu yaptırmak: Botoks ve dolgu işlemleri kesinlikle konusunda uzman hekimlerin yer aldığı bir merkezde ve yüzün anatomisine uygun olarak yapılması gerekir. Bilinçsizce ve yetkisiz kişilerce yapılan uygulamalar sonucunda, beklentilerinizin dışında şaşırmış, donmuş ya da mimiksiz ve doğal olmayan bir görünüm kazanmak, sizi son derece mutsuz edebilir. Buna benzer örnekleri medyada, magazin sayfalarında sık sık görmekteyiz. Doğal, güzel ve estetik bir görünüm için kişi, her zaman kendi yüz tipine uygun tercihlerde bulunmalıdır. Uygulama öncesinde hastanın, uygulama ile ilgili beklentilerinin netleştirilmesi çok önemlidir.

Öncelik düşük fiyat olmasın: Estetik uygulamalar yaptırırken maliyetin önemli olduğunu ancak bunun birinci kriter olmamalı. Ucuzluğu uğruna doktor kontrolünden uzak ‘merdiven altı’ diye nitelenen yerlere gidilmemesi gerekir. Söz konusu yanlış tercih sonucu, güzelleşeyim derken geri dönüşü olmayan hatalara yol açılma riski son derece yüksektir. Unutmayın vücudunuz çok değerlidir. Güzelleşme ya da zayıflama uygulamalarının yapıldığı merkezlerde mutlaka konusunda uzman doktorlar bulunmalıdır.

Arkadaşıma yapılan uygulamayı ben de yaptırmak istiyorum: Hastanın ne istediğini bilerek kliniğe gelmesi ve arzu ettiği uygulamaya ihtiyacı olup olmadığının kararını, bu konuda uzman olan doktorla birlikte vermesi gerekir. Doktorunuz yaş, cilt tipi, yüz şekli ve kilo gibi kişiye özel olarak değişen son derece önemli bu faktörlerin hepsini değerlendirerek en doğru öneriyi size sunacaktır.

Abartılı tercihlerden kaçının: Gideceğiniz klinikte doktorunuz sizi uygulamanın sonuçları açısından mutlaka bilgilendirir. Uygulama için seçilen metot, miktar ve uygulama bölgeleri netleştirilmeli, abartılı ve doğal olmayan dozlarda uygulamalardan kaçınılmalıdır. Çünkü sonuç olarak en iyi medikal estetik uygulama, dışarıdan bakıldığında sebebi anlaşılmayan bir güzelleşme sağlayandır.

Güneşlenirken dikkat: Güneş koruyucuların, cildin yaşlanma ve lekelenmeleri konusunda en temel önlemlerin başında geldiğini, kişinin cilt özelliğine uygun seçilen güneş koruyucuları yazın her 3 saatte bir cilde uygulaması gerekir. Güneş koruyucu kullanılmadığında, cilt lekeleri oluşmasının yanı sıra cildin yaşlanma hızı artar. Koruyucu ürün kullanımıyla leke oluşumu minimuma indirgenirken, daha da önemlisi lazer ışınlarıyla leke silme yöntemi, çok daha hızlı ve kolay sonuç verir. Bu sayede Q Switch Lazer tedavilerinde de, daha az seansla sonuç alınabilmesine olanak sağlanır.

Estetik operasyon komplikasyonlarını öğrenmemek: Uygulamaların hemen sonunda oluşabilecek geçici, hafif kızarıklık gibi etkilerin oluşma ihtimali, hastalara ayrıntılarıyla anlatılmalı ve olası durumlarda hastada bir rahatsızlık oluşması önlenmelidir.”

Çinik, Medikal Estetik Tıp Derneği olarak, estetik uygulamaların mutlaka konunun uzmanı bir doktor tarafından ve gerekli hijyenik koşulların sağlandığı bir merkezde yapılmasının önemine her zaman dikkat çektiklerini de sözlerine ekledi.