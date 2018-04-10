Güvenli uyku için doğru "Uyku Arkadaş"ını seçin!

BEBEKLERE sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırırken doğru uyku arkadaşı seçimi büyük önem taşıyor.

Bebekler için uyku ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamak büyük önem taşıyor. Bebeklerin nasıl, hangi koşullarda uyuduğundan hangi saat aralıklarında uyuduğuna kadar pek çok etken, sağlıklı uyku alışkanlığının oluşmasını etkileyebiliyor. Ebeveynler son dönemde bebeklerinin daha huzurlu uyumasını sağlamak amacıyla uyku arkadaşlarını tercih ediyor. Bu noktada bebekler için tehlike arz etmeyecek ürünlerin seçimi büyük önem taşıyor. Pedagog Gözde Erdoğan, bebeklerde sağlıklı uyku alışkanlığı için önerilerini sıralarken, bebekler için doğru uyku arkadaşı seçiminin de önemini vurguluyor.

DOĞRU "UYKU ARKADAŞI" SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ!

Her gün gelişen ve büyüyen bebeklerin bu büyüme sürecinde hareket etmesi gerekiyor. Bebeklerin gün içinde yeterince sağlıklı hareket edeceği ortamlar oluşturulmadığı sürece sağlıklı uykuya dalamayacağını söyleyen Pedagog Erdoğan, açık TV ya da bilgisayar gibi ekranların da bebeğin enerjisini negatif yönde tükettiğinin altını çiziyor.

Sağlıklı bir uyku alışkanlığı için doğru ve güvenli uyku arkadaşı seçiminin önemini vurgulayan Erdoğan "Sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazanmak için doğru uyku arkadaşının seçilmesi gerekir. Seçilecek ürünün boyutu, rengi ve malzemesi bebeği korkutmayacak ve onun için tehlike yaratmayacak şekilde olmalıdır. Aileler ürünün bebekten daha büyük ve tüylü olmamasına, nefes almasını engellememesi ya da yüzünü kapatmamasına özen göstermeli. Uyku Arkadaşı yumuşak ve dokunması kolay olursa, bebeğinizi sakinleştirebilir ve onun uykuya alışmasını kolaylaştırır."

OİOİ'DEN UYKUSUZ BEBEKLERE AKILLI ÇÖZÜM

Pedagog Gözde Erdoğan, bebeklerin uykuya dalması için televizyon, tablet gibi sağlığı olumsuz etkileyebilecek şeylerin değil, emzik veya uyku arkadaşı gibi sağlıklı ve sakinleştirici alternatiflerin kullanılması gerektiğini söylüyor. Anne detaycılığı ve özeniyle ürünler tasarlamak ve üretmek felsefesiyle yola çıkan OiOi, emzik, diş kaşıyıcı ve uyku arkadaşını bir arada sunan "Emzikli Uyku Arkadaşı"yla bu soruna çözüm oluyor. 2017 Tüketici Ödülü'ne sahip Emzikli Uyku Arkadaşı, yumuşak dokusuyla bebekleri sakinleştirirken, damak kaşıyıcı doğal silikon gövdesiyle de hassas damaklara çözüm oluyor. Bebeklerin sağlıklı uyku alışkanlığı için ihtiyaç duyacağı üç şeyi tek bir üründe sunan Emzikli Uyku Arkadaşı, emziğinin anne memesine benzeyen tasarımı sayesinde de hem bebeklerin emme ihtiyacını karşılıyor hem de uykuya dalmasını kolaylaştırıyor.

OiOi'nin dünyada kabul görmüş bağımsız laboratuvarlarda test edilen Emzikli Uyku Arkadaşı, uyku eğitiminde güvenle kullanılabiliyor.