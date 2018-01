'Güneş kataraktı tetikliyor'

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Op. Dr. Kalay, göz sağlığı merkezindeki tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hastaların en çok katarakt nedeniyle kendilerine başvurduklarını belirten Kalay, “Katarakt, göz merceğinin şeffaflığını yitirmesi demektir. Katarakt gelişmesinde güneşin yaydığı ultraviyole ışınları önemli rol oynuyor. Alanya güneşli bir iklime sahip olduğu için bu rahatsızlık bölgemizde yaygın olarak görülüyor. Eskiden katarakt tedavilerinde hastanın korneası çok geniş bir şekilde açılırdı ve içerideki mercek bütünüyle çıkartılırdı, yerine yeni mercek konamazdı. Bu işlem sonrasında ise hastalara 11-12 numara olan ve 'Sürahi Nine Gözlüğü' olarak anlatabileceğimiz kalın camlı gözlükler verilirdi. Yenilenen teknoloji ile Lazer Göz'de bu işlem dikişsiz olarak, halk arasında ‘lazer’ diye bilinen FAKO yöntemi ile yapılıyor. Bu sayede hastanın gözüne yapay bir mercek yerleştirilebiliyor.

‘MERCEK GÜCÜNÜN DOĞRU HESAPLANMASI ÖNEMLİ’

İlerleyen teknoloji ile birlikte multifokal veya trifokal ile uzak yakın ve orta mesafe görüşü düzelten göz içi lensleri takabiliyoruz. Bu sayede de gözlük kullanımına gerek kalmıyor. Bu özellikli lenslerin takılabilmesi için mercek gücünün doğru hesaplanması çok önemli. Merkezimizde hassas ölçüm yapabilen, bu sayede sonuçları daha iyi hesaplanabilen mercekleri koyma imkanı veren optik biyometri cihazı bulunmakta. Biz merkezimizde katarakt dışındaki et yürümesi, şaşılık, şalazyon, glokom ameliyatı, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, göz kapağı ameliyatları, göz içine enjeksiyonlar gibi her türlü hastalığın ameliyatını da gerçekleştirebiliyoruz. Çocuklarda görme muayenesine imkan veren merkezimizde bulunan Plus Optix Cihazı ile çocuk annesinin kucağında iken numaralarının tespit edilmesi mümkün. Böylelikle yıllarca geri dönüşü olmadan bir veya iki gözün az görmesiyle karşılaşacağı göz tembelliği erkenden tespit edilip tedavisine başlanabilir. Ekip olarak profesyonel ve uyumlu bir yapıda çalışıyoruz. Özel Alanya Lazer Göz Tıp Merkezi olarak son derece ufku açık bir yapıya sahibiz. En yeni tedavi yöntemlerini Alanya'ya getirerek hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Merkezimize başvuran hastalar son derece gelişmiş cihazlarla muayene oluyor.

‘GÖZ TANSİYONU ÇOK SİNSİ BİR HASTALIK’

Hastalarımızın göz arkasında ödem, zar veya sarı leke hastalığının olup olmadığını OCT-Maküla isimli cihazla anlıyoruz. Hastalarımızın 3 boyutlu göz tomografileri çekiliyor, görme sinirindeki hasarı belirleyebiliyoruz. Bu sayede en küçük yapıların bile detayları görülebiliyor. Yine OCT-Glokom yöntemiyle göz tansiyonu hastalarının sinir kalınlıklarına bakılıyor. Belli aralıklarla tekrar çekilerek karşılaştırmalı değerlendirilebiliyor. Göz tansiyonu hastalarımıza 'Bilgisayarlı Görme Alanı' yapıyoruz. Göz tansiyonu çok sinsi ve ağır ilerleyen bir hastalıktır. Bazı çeşitleri hızlı da ilerleyebilir. Ama bu rahatsızlık ilerleyen evrede görme alanının daralmasıyla ve muayene ile ortaya çıkabilir. Biz bütün hastalarımızın göz tansiyonlarını ölçüyoruz, yüksek çıkan veya görme sinirinde hasar görüntüsü olanlara bu gelişmiş tetkikleri öneriyoruz. Onun dışında ilk aşamada bütün hastalarımızın gözlük değerlerine bakıyoruz. Özellikle diyabete ve hipertansiyona bağlı kanamalar, ödemler, sarı leke hastalığının yaş veya kuru tip olup olmadığı gibi bazı retina bozuklukları durumunda merkezimize danışan hastalara göz anjiyosu (FFA) gerekebiliyor. Bu ölçümler hastada aynı gün içinde yapılabiliyor. Argon lazer ile retinal yırtıkları, diyabete bağlı retina kanamaları ve retinal damar tıkanıklıklarına bağlı problemleri başarılı bir şekilde gideriyoruz. Mesela bir hastanın gözünün arkasında yırtık olabiliyor. Bu yırtık önlenmemesi halinde büyüyüp, retina sinir tabakasının ayrışmasıyla körlük gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Biz tespit ettiğimiz bu tip yırtıkların çevresini argon lazer dediğimiz yöntemle çevreliyoruz. Yag lazer dediğimiz yöntem ile de katarakt ameliyatı olan bazı hastalarda ilerleyen dönemlerde konan göz içi merceğinin arkasındaki şeffaf zarda kireçlenme gibi beyazlaşmaları kolaylıkla anında, hastanın kıyafetini bile değiştirmeden giderebiliyoruz. Yine bazı göz tansiyonu hastalarında ilaçlı tedavi sonuç vermiyor. Bu tip durumlarda ameliyattan önce son çare diyebileceğimiz yöntem, göz tansiyonu akış yolunda, arka bölgede üretilen göz sıvısının emildiği açının düzeltilmesidir. Bu açı lazer ile düzeltiliyor. Bu yönteme SLT (Göz Tansiyonu) diyoruz ve bu cihaz şu anda sadece Alanya'da Lazer Göz Tıp Merkezi'nde var.”

BÜLENT KALAY KİMDİR?

1975 Alanya doğumlu olan Kalay, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimine başladı. Op. Dr Kalay, askerlik sonrası 2 yıl Tokat’ın Turhal ilçesinde görev yaptı. Ardından Özel Alanya Can Hastanesi'nde 3, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 8 yıl çalışan Kalay, şimdi de Lazer Göz Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı.

DİYETİSYEN BÜŞRA ŞENOL LAZER GÖZ'DE

Deneyim, teknoloji ve hasta memnuniyetini her şeyden önce tutan Özel Alanya Lazer Göz Tıp Merkezi, hastalarına göz rahatsızlıklarının yanı sıra kilo kontrolü ve sağlıklı beslenmede de yardımcı olmayı amaçlıyor. Lazer Göz ailesinin yeni fertlerinden, Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu Diyetisyen Büşra Şenol 'Acıbadem Hastanelerinde Yetişkin Hastalarında Beslenme' ve 'Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ‘Anne ve Çocuk Beslenmesi' konulu çalışmalarından sonra Lazer Göz'de hizmet vermeye başladı. Şenol yaptığı programlarla Lazer Göz hastalarının kilo ve beslenme kontrollerini sağlayacak.