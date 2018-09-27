Güneş ışınlarına maruz kalanlarda dudak kanseri riski

DOÇ. DR. Levent Renda, Türkiye'de ağız içi kanserleri arasında en sık görülen türün dudak kanseri olduğunu söyledi. Doç.Dr. Renda, bu türün Türkiye coğrafyasında sık görülmesine ultraviyole ışınlarının etken olduğu belirtti. Güneş ışınlarına direkt maruz kalan çiftçilerin yanı sıra bahçe işleriyle uğraşan ve güneş altında çalışanların risk altında olduğunu vurgulayan Doç.Dr. Renda, bu kanser türünün alt dudakta üst dudağa oranla daha sık görüldüğünü kaydetti.



Bunun nedenini ise güneş ışınlarının daha çok alt dudağa temas etmesi olarak açıklayan Doç. Dr. Levent Renda, "Üst dudak biraz daha korunuyor. Çeşitli çalışmalarda bu riskin, güneş ışınına maruz kalmayan insanlara göre 3 ila 5 kat daha fazla olduğu belirlendi" dedi.



DUDAK KANSERİ AMELİYATLARINDA TEMEL PRENSİP



Dudak kanseri tedavisinde cerrahi müdahalenin önemine işaret eden Doç.Dr. Renda, tümörün dudağın 3'te 1'inden daha azında etkili olduğu durumlarda direkt çıkartıp dudağı birleştirip diktiklerini söyledi.



Yapılan bu operasyonun 'primer onarım' olarak adlandırıldığını kaydeden Doç. Dr. Levent Renda, "Böyle olunca dudak, yutma ve konuşma fonksiyonlarına engel olmuyor. Alt dudak tümörlerinde metastaz noktası çene altındaki lenf bezleri ve boyun olabiliyor. Dolayısıyla küçük tümörlerde de boynu tedavi ediyoruz. Hem dudak tümörünü hem de boynu temizliyoruz" diye konuştu.



AFTLAR VE UÇUKLARLA KARIŞTIRMAYIN



Ağız içinde ve dudakta görülen yaraların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Doç.Dr. Renda, uçuk ve aft gibi sık rastlanan şikayetlerle karıştırılmaması gerektiğine de dikkat çekti. "Aftlar daha çok dudağın diş tarafına bakan bölümde gelişiyor. Sıklıkla 1 hafta ya da 10 gün içinde iyileşiyor. Uçuk ise dudakta olmasına karşın içi boşluklu, kabarcıklı bir yapısı var" diyen Doç.Dr. Renda, şunları söyledi:



"Dudak tümörünün farklı olduğu nokta ise gözle görülür yerde, yani dışta, güneş ışınlarının temas edebildiği noktalarda olması. Tümör dokusu daha çok ülser dediğimiz yaralara benziyor. 2-3 haftada geçmeyen bu tip yaralarda kanserden şüphelenmek gerekir. Özellikle güneşe maruziyet varsa mutlaka bir hekime başvurulmalı."



SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM



Doç. Dr. Renda, son olarak alt dudağında geçmeyen yara nedeniyle kendilerine başvuran Emine Çelik'e (77) dudak kanseri teşhisi konulduğunu, yapılan ameliyatla tümörü aldıklarını ifade etti. Tedavisi tamamlanan Çelik, "2 ay önce bir yara çıktı. Uçuk sandık ama bir türlü geçmedi. Kanser olabileceği hiç aklımıza gelmedi. Doktora başvurduğumuzda biyopsi yapıldı. Sonuç kanser dendi. Yapılan ameliyatla sağlığıma kavuştum" dedi.