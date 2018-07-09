Güneş çarpması ölümcül olabilir

TÜM yaştan insanları etkileyebilecek ve tehlikeli sonuçları olabilen güneş çarpması ile ilgili Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, özellikle yaşlıları, hamileleri ve kronik hastalıkları bulunanları uyardı.

İşte güneş çarpması yaşamamak için dikkat etmemiz gerekenler:

- Saat 10.00-16.00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın.

- Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin.

- Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giysiler giyin.

- Güneş gözlüğü, şapka, şemsiye gibi koruyucular kullanılmalı.

- Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın.

- Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kal-mamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su VS.) özen gösterin.

- Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun.

- Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın.

- Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun.

- Yağlı ve yağda kızartılan besinlerden uzak durun.

- Meyve, sebze ve sıvı özellikle su tüketimi artırın.

- Kafein içeren ve alkollü içecekleri tüketmeyin veya az tüketin.

SICAKLAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR?

- Hamileleri

- 4 yaşından küçük çocukları

- Açık alanlarda çalışanları

- Bakım gerektiren hastaları

- 65 yaş üzeri kişileri

- Kronik hastalığı (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer ,psikolojik hastaları gibi) olanları

- Düzenli ilaç alması gerekenleri

- Kanser hastaları

- Aşırı kilolular ve çok zayıf kişileri

SICAK ÇARPMASINDA İLK YARDIM NASIL UYGULANIR?

- Hasta serin ve havadar bir yere alınır.

- Üzerindeki kıyafetleri çıkarılır.

- Daha sonra hastanın üstüne ıslatılmış bir havlu ya da kumaş konur.

- Hasta sırt üstü yatırılır, bacakları yukarıda tutulur.

- Bilinci açıksa tuzlu su ya da sıvı verilir.

- Bilinci kapalı ise hemen ambulans çağrılarak en yakın sağlık kurumuna götürülür.Tüm yaştan insanları etkileyebilecek ve tehlikeli sonuçları olabilen güneş çarpması ile ilgili Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, özellikle yaşlıları, hamileleri ve kronik hastalıkları bulunanları uyardı.

İşte güneş çarpması yaşamamak için dikkat etmemiz gerekenler:

- Saat 10.00-16.00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın.

- Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin.

- Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giysiler giyin.

- Güneş gözlüğü, şapka, şemsiye gibi koruyucular kullanılmalı.

- Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın.

- Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kal-mamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su VS.) özen gösterin.

- Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun.

- Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın.

- Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun.

- Yağlı ve yağda kızartılan besinlerden uzak durun.

- Meyve, sebze ve sıvı özellikle su tüketimi artırın.

- Kafein içeren ve alkollü içecekleri tüketmeyin veya az tüketin.

SICAKLAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR?

- Hamileleri

- 4 yaşından küçük çocukları

- Açık alanlarda çalışanları

- Bakım gerektiren hastaları

- 65 yaş üzeri kişileri

- Kronik hastalığı (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer ,psikolojik hastaları gibi) olanları

- Düzenli ilaç alması gerekenleri

- Kanser hastaları

- Aşırı kilolular ve çok zayıf kişileri

SICAK ÇARPMASINDA İLK YARDIM NASIL UYGULANIR?

- Hasta serin ve havadar bir yere alınır.

- Üzerindeki kıyafetleri çıkarılır.

- Daha sonra hastanın üstüne ıslatılmış bir havlu ya da kumaş konur.

- Hasta sırt üstü yatırılır, bacakları yukarıda tutulur.

- Bilinci açıksa tuzlu su ya da sıvı verilir.

- Bilinci kapalı ise hemen ambulans çağrılarak en yakın sağlık kurumuna götürülür.