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Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
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Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!

İncirin insan sağlığına mucizevi faydaları bulunmaktadır. Peki, kuru inciri sütün içerisinde bekletip içtiğinizde, faydalarının iki katına çıktığını biliyor muydunuz? İnciri sütün içerisinde bekletip içtiğinizde sağlığınız açısından mucizevi etkiler sağlıyor. İşte incirli sütün inanılmaz faydaları…

Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!

İncirin insan sağlığına mucizevi faydaları bulunmaktadır. Peki, kuru inciri sütün içerisinde bekletip içtiğinizde, faydalarının iki katına çıktığını biliyor muydunuz? İnciri sütün içerisinde bekletip içtiğinizde sağlığınız açısından mucizevi etkiler sağlıyor. İşte incirli sütün inanılmaz faydaları…

14 Kasım 2017 Salı 14:32
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
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İNCİRLE süt bir araya geldiğinde sağlık açısından çok faydalı hale geliyor ve bir çok hastalığa şifa olarak kullanılıyor. İşte incirli sütün bir şifa olduğu hastalıklar ve kullanma formülleri…

Kaynayan sütün içerisine 3 veya 4 tane incir atın. Daha sonra incirlerle beraber 5 dk kaynamasını sağlayın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra incirli süt karışımını robottan geçirin.İncirler sütün içerisinde püre haline geldiğinde karışımı içebilirsiniz. En az yarım saatin sonunda kabızlık sorununa veda edeceksiniz.

İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır. Öksürük İçin: İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın. Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.

1-2 adet kurutuşmuş inciri 2 çay kaşığı balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi içebilirsiniz. Birkaç kullanımdan sonra boğaz ağrınız ilaçsız bir şekilde iyileşecektir. Herhangi bir sebebten süt tüketemiyorsanız bu durumu dert etmenize gerek yok. Kuru incir meyvesi de sütün yerine geçiyor.İncirin içerisinde yer alan kalsiyum ve fosforla kemik ve dişlerin oluşumu ile sağlıklarını garantiler. Bu nedenle süt içmeyen kişilere günde 3 adet kuru incir yemeleri tavsiye edilir.

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Anahtar Kelimeler:
İNCİRLİ SÜT
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