Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor

MEDSTAR Antalya Hastanesi'nden Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Mehmet Refik Sezgin, bir bardak çayın, ortalama 5 gram kabul edilen 2 küp şeker yerine iki kuru üzümle içilmesini önerdi. Günde 10 bardak çay içen insanın 200 kaloriyi boş yere almış olduğunu kaydeden Sezgin, “Sadece çaydan gelen şeker, günde 10 bardak çay içen biri baz alındığında yılda 1 kg fazla kiloya neden oluyor. Ancak şeker insülin salgısını etkilediği için bu kilo katlanarak 3'e çıkıyor. Bu kilo, farkına varmadan aldığımız sosyal bir içecek olan şekerli çaydan gelen kilo. Ayrıca çayın yanında atıştırmalıkları hesap etmiyoruz. Şekerli çay, açlık hissine neden olduğu için yanında başka şeyler almak ihtiyacı ortaya çıkıyor" dedi. Sezgin, Türk halkının sosyal içeceği olan çayın bu şekilde içilmesi halinde 10 yılda 20 kilo alınmasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.



ŞEKERSİZ ÇAY, KİLO VERİLMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Çayın aktif bileşenlerinden dolayı metabolizmaya olumlu etkileri olduğunu vurgulayan Sezgin, “Çay şekersiz içildiğinde antioksidan ve kafein etkisiyle olumlu etkiler yapıyor. Metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeye yardımcı olabiliyor. Herhangi bir sağlık problemi yoksa günde en az 4-5 bardak şekersiz çay içilebilir" diye konuştu.



KURU ÜZÜMLE ÇAY İÇMEK SAĞLIKLI

Çayı şekersiz içemeyenler için kuru üzümü öneren Sezgin, “Bir bardak çay, 2 tane kuru üzümle içilebilir. 15 kuru üzümün bir meyve yerine geçtiğini düşünürsek, hem şekerden daha sağlıklı hem de 50-75 kalori arasında" dedi. Ufak tefek atıştırmalar ve şekerin 'boş enerji kaynağı' olduğunu ifade eden Sezgin, şunları kaydetti: "Besin değeri ve besleyiciliği olmayıp, yüksek ve saf enerji içeren, uzun vadede sağlık riskleri oluşturabilecek ufak atıştırmalıklar, tüketilirken farkına varılmayan gıdalardır. Mesela hazır meyve suları, dondurma, aromalı kahveler gibi. Ve farkına varmadan fazla kiloya neden olur."



HER GÜN KÜÇÜK BİR BAR ÇİKOLATA, 10 YILDA 30 KİLOYA NEDEN OLUR

Masum olmayan atıştırmalıklar için küçük bir bar çikolatayı örnek veren Sezgin, "Her gün bir küçük çikolata tüketmek uzun vadede ciddi kiloları beraberinde getirir. Böyle bir çikolata 75 kalori olarak düşünüldüğünde her gün bir küçük bar çikolata yiyen insan, yılda 5 kilo alır. Bu da 10 yılda 30 kilo eder" dedi. Çikolatanın birçok insan tarafından sevildiğini vurgulayan Sezgin, “Çikolatayı keyifli bir anınızda tüketin. Çikolata o zaman mutluluk oluşturacaktır. Yüksek kakao oranlı bitter çikolata, istendiği zaman 30-40 gram kadar tüketilebilir" dedi.