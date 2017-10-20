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Günde 1 saat spor ölümcül olabiliyor!

ABD’de yapılan bir araştırma haftada 7.5 saatten fazla spor yapmanın kalp krizi riskini ikiye katladığını ortaya çıkardı

Günde 1 saat spor ölümcül olabiliyor!

ABD’de yapılan bir araştırma haftada 7.5 saatten fazla spor yapmanın kalp krizi riskini ikiye katladığını ortaya çıkardı

20 Ekim 2017 Cuma 12:26
Günde 1 saat spor ölümcül olabiliyor!
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AMERİKA'NIN Chicago kentindeki Illinois Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 3 bin 175 kişinin sağlık verileri 25 yıl boyunca izlendi. 18 yaşında deneye alınan kişiler 43, 25 yaşındakiler ise 50 yaşına kadar takip edildi. Araştırmada hafif, orta ve ileri seviyelerde hareketli yaşam grupları oluşturuldu. Birinci gruba haftada 150 dakikadan az egzersiz yaptırıldı. İkinci grup ABD’nin sağlık tavsiyeleri uyarınca 150 dakika egzersize tabi tutuldu. Üçüncü gruba ise haftada 450 dakikanın üzerinde egzersiz yaptırıldı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre sonuçta üçüncü gruptakilerin birinci gruba göre yüzde 27, ikinci gruba göre ise yüzde 50 daha fazla kalp ve damar hastalıklarına yakalandığı görüldü. Ancak Amerikalı bilim insanları bu verilere bakarak insanların egzersiz yapmayı bırakmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDChicagoIllinois Üniversitesi
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