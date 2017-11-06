Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!

HAVALARIN soğumasıyla birlikte artan grip hastalığının gebelerde ölümcül olabileceğini ve anne karnındaki bebeğin de sağlığını bozabileceğini belirten Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, influenzanın solunum yolu hastalığına yol açan çok bulaşıcı bir virüs olduğunu bildirdi.

Şenol, gribin, 38 derece ve üstünde yüksek ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, şiddetli baş ve eklem-kas ağrılarının eşlik ettiği, riskli kişilerde zatürreye yol açan ve ölümcül olabilen bir hastalık olduğuna dikkati çekti. Gripte genellikle kişinin durumunun yatarak dinlenmesini gerektirecek kadar ağır olduğuna vurgu yapan Şenol, gribin tek bir etkeni olduğunu, yılda bir kez ve kış aylarında geçirildiğine değindi.



Şenol, gribin çok nadir kalp kası ve zarı iltihapları, kas iltihapları ve ağır kas harabiyeti, ansefalit ve nöbet gibi merkezi sinir sistemi tutulumlarına yol açabildiğine işaret etti.



Nezle ile gribin genellikle karıştırıldığını belirten Uzman, nezlede daha çok yüksek ateşin söz konusu olmadığını, belirgin burun akıntısı, hapşırık, gözlerde sulanmayla karşılaşıldığını anlattı.



Hafif kırgınlık hissedilmekle birlikte hastanın yatmaya gereksinim duymadığını belirten Şenol, nezlede yaklaşık 200 kadar virüsün etken olabildiğinden, aynı yıl içinde birden çok kez geçirilebilen nezlenin, hiçbir zaman büyük salgınlara ve ölümlere yol açmadığını bildirdi.



"GRİP, ANNE KARNINDAKİ BEBEĞE ZARAR VERİYOR"

Her yıl gribe yakalanan kişi sayısının yaklaşık 500 milyon olduğunu belirten Şenol, "Bunların 3 ile 5 milyon kadarı, hastalığı şiddetli semptomlarla geçirmekte ve 250 ile 500 bin kişisi ise maalesef ölmektedir. Ölüm vakaları genellikle 65 yaş üzerinde ve mutlaka aşı yapılması önerilen diyabet, kalp, akciğer, kanser hastası gibi riskli gruplarda olmaktadır" dedi.



Şenol, grip virüsünün çocuklarda sinüzit, otit, yaşlılarda zatürre gibi sonradan eklenen bakteriyel enfeksiyonların gelişimine yol açabildiğini de hatırlattı.

GEBELER GRİPTEN KORUNMADA DAHA DİKKATLİ OLMALI

Anne adaylarının da grip açısından risk taşıyan grupta yer aldığını vurgulayan Şenol, bu konuda yurt dışında çok sayıda bilimsel çalışma yürütüldüğünü söyleyerek şöyle devam etti:



"2009 yılındaki salgından sonra yapılan ve en önemli tıp dergilerinde yayımlanan çalışmalar, grip hastalığının gebelerde ölümcül olabileceğini ve ana rahminde bebeğe zarar verebileceğini gösterdi. Hastalığın anne karnındaki bebekte, hidrosefali, kalp/aort hasarları, sindirim sistemi hasarları ile kol ve bacak hasarlarına yol açabildiği tespit edildi."



Anne adaylarının grip mevsiminde sağlıklarına daha çok dikkat etmeleri, el hijyenine özen göstermeleri tavsiyesinde bulunan Şenol, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılama programı için özellikle gebeleri yüksek öncelikli grupta gösterdiğini ve aşı yaptırmalarını önerdiğin kaydetti.

