Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler
Gribi jet hızıyla atlatabilirsiniz!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 15 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 15 Ocak 2018 Pazartesi
Günlük Burç Yorumu - 15...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler

Bulaşıcı bir hastalık olan grip genellikle kış aylarında görülür ancak yaz aylarında görülen grip daha tehlikeli olduğu için doğru bir tedavi yöntemi uygulanması gerekir

Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler

Bulaşıcı bir hastalık olan grip genellikle kış aylarında görülür ancak yaz aylarında görülen grip daha tehlikeli olduğu için doğru bir tedavi yöntemi uygulanması gerekir

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:59
Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler
banner404

TOPLU taşıma araçları yada topluluk içerisinde geçen gündelik yaşam grip hastalığına yakalanma riskini arttırır peki grip nasıl çabuk geçer sorusuna ilk cevap bol C vitamini tüketmek oluyor.

En Hızlı Grip Geçirme Yolları
Gribe yakalandıktan sonra bol miktarda sarımsak tüketilmesi gribin daha hızlı geçmesini sağlar. Diğer yandan ekmek üzerine soğan dilimleyerek yenmesi vücuttaki bağışıklığı harekete geçireceği için en hızlı grip atlatma yöntemi olarak bilinir.

Yaşanan grip nasıl çabuk geçer çabası için en doğru yöntemler şu şekildedir;
Muz haşlaması yaparak su ile tüketmek,
İki çay kaşığı çiğ kahve içerisine bir yumurta sarısı karıştırılarak bir çay kaşığı limon suyu ile desteklenerek tüketilmesi gribi en hızlı şekilde atlatmak için verilebilen önerilerin başında gelir.
Ada çayı, kuşburnu çayı, zencefil çayı ve limonlu sıcak su gribe iyi gelen diğer içeceklerdendir.
Tüm bunların dışında bol miktarda çorba tüketimi terlemeyi artıracağı için grip daha kolay vücuttan uzaklaşır. Nane, limon karışımı içtikten sonra yatağa girip iyi bir şekilde terlemek vücuttaki tüm zararlı unsurların uzaklaşmasını sağlar.
Her gün bol miktarda meyve yemenin yanı sıra meyve suyu tüketmek de grip için en güçlü savaş yöntemi olarak bilinir. Ancak kutu meyve suları yerine taze sıkılmış meyve suyu içilmesi gerekiyor çünkü kutu meyve suları içeriğinde birden fazla kimyasal madde ve bol miktarda şeker içerir.
Grip olduktan sonra kişilerin hasta kişilere yaklaşmaları hasta olmayacakları yada hastalıklarının artmayacağı anlamına gelmez. Bundan dolayı grip nasıl çabuk geçer sorusuna verilecek bir diğer yanıtta hasta olduktan sonra bile hasta kişilerden uzak durmanız olur.
Dışarıya Çıkarken Yapılacaklar
Grip olmuş kişiler çok zorunda kalmadıkları sürece evden dışarıya uzun süreli çıkmamaları gerekiyor. Ancak evlerin iyi bir şekilde havalandırılmasına da özen gösterilmesi gerekiyor. Grip olmuş kişiler uzun süreli olarak dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında üzerlerine kalın giysiler giymeleri gerekir. Terlemenin dışarıda da devam etmesi gribi atlamak için önemlidir. Son olarak ise ağız maskesi kullanmak dışarıda hastalığı tetikleyici unsurlardan
uzak durmanızı sağlar.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GripGRİNİ NASIL ATLATIRIZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi
Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!
Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim