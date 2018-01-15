Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler

TOPLU taşıma araçları yada topluluk içerisinde geçen gündelik yaşam grip hastalığına yakalanma riskini arttırır peki grip nasıl çabuk geçer sorusuna ilk cevap bol C vitamini tüketmek oluyor.



En Hızlı Grip Geçirme Yolları

Gribe yakalandıktan sonra bol miktarda sarımsak tüketilmesi gribin daha hızlı geçmesini sağlar. Diğer yandan ekmek üzerine soğan dilimleyerek yenmesi vücuttaki bağışıklığı harekete geçireceği için en hızlı grip atlatma yöntemi olarak bilinir.

Yaşanan grip nasıl çabuk geçer çabası için en doğru yöntemler şu şekildedir;

Muz haşlaması yaparak su ile tüketmek,

İki çay kaşığı çiğ kahve içerisine bir yumurta sarısı karıştırılarak bir çay kaşığı limon suyu ile desteklenerek tüketilmesi gribi en hızlı şekilde atlatmak için verilebilen önerilerin başında gelir.

Ada çayı, kuşburnu çayı, zencefil çayı ve limonlu sıcak su gribe iyi gelen diğer içeceklerdendir.

Tüm bunların dışında bol miktarda çorba tüketimi terlemeyi artıracağı için grip daha kolay vücuttan uzaklaşır. Nane, limon karışımı içtikten sonra yatağa girip iyi bir şekilde terlemek vücuttaki tüm zararlı unsurların uzaklaşmasını sağlar.

Her gün bol miktarda meyve yemenin yanı sıra meyve suyu tüketmek de grip için en güçlü savaş yöntemi olarak bilinir. Ancak kutu meyve suları yerine taze sıkılmış meyve suyu içilmesi gerekiyor çünkü kutu meyve suları içeriğinde birden fazla kimyasal madde ve bol miktarda şeker içerir.

Grip olduktan sonra kişilerin hasta kişilere yaklaşmaları hasta olmayacakları yada hastalıklarının artmayacağı anlamına gelmez. Bundan dolayı grip nasıl çabuk geçer sorusuna verilecek bir diğer yanıtta hasta olduktan sonra bile hasta kişilerden uzak durmanız olur.

Dışarıya Çıkarken Yapılacaklar

Grip olmuş kişiler çok zorunda kalmadıkları sürece evden dışarıya uzun süreli çıkmamaları gerekiyor. Ancak evlerin iyi bir şekilde havalandırılmasına da özen gösterilmesi gerekiyor. Grip olmuş kişiler uzun süreli olarak dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında üzerlerine kalın giysiler giymeleri gerekir. Terlemenin dışarıda da devam etmesi gribi atlamak için önemlidir. Son olarak ise ağız maskesi kullanmak dışarıda hastalığı tetikleyici unsurlardan

uzak durmanızı sağlar.

