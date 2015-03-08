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Gözlerinizi sakın kaşımayın

Genellikle ilkbaharda görülen mevsimsel alerji rahatsızlıklarında, gözleri kaşımanın şikayetleri artıracağı uyarısında bulunuldu

Gözlerinizi sakın kaşımayın

Genellikle ilkbaharda görülen mevsimsel alerji rahatsızlıklarında, gözleri kaşımanın şikayetleri artıracağı uyarısında bulunuldu

08 Mart 2015 Pazar 18:03
Gözlerinizi sakın kaşımayın
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AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Übeyt İnan, göz alerjilerinin "mevsimsel", "yıl boyu süren" ve "akut" olmak üzere üç çeşidi bulunduğunu söyledi.
Bunlardan en sık görüleninin mevsimsel alerji olduğunu vurgulayan İnan, "Mevsimsel alerji genellikle baharda ortaya çıkar, özellikle mayıs ve haziran aylarında, polenlerin havada uçuşmaya başladığı ve güneş ışınlarının direkt olarak göze temas ettiği aylarda başlar. En çok şikayetler bu aylarda olur. Sonbaharda havalar tekrar soğuyuncaya kadar şikayetler devam edebilir" dedi.
Söz konusu rahatsızlığın nedeninin, gözün konjonktiva tabakasının karşılaştığı alerjen etkenlere tepki göstermesi olduğunu ve belirtilerinden sulanma, kızarma ve kaşıntının öne çıktığını dile getiren İnan, nadiren de göz kapaklarında hafif şişlik görülebileceğini anlattı.
Alerjinin başlangıç ve alevli döneminde ışıktan rahatsızlık duyulabileceği bilgisini veren İnan, şöyle konuştu:
"Görme genellikle etkilenmez. Alerji varsa mutlaka göz kaşıntısı olur. Gözde hafif kaşıntıyla başlar, hasta gözünü ovalar rahatlatmak ister ancak kaşıdıkça şikayetler daha da artar. Susayan insanın tuzlu su içmesi gibi kaşıntılı gözü kaşımak, şikayetleri daha da artırır. Mümkün mertebe gözümüzü elimizden korumak gerekir. Şikayetlerin rahatlaması için de göz damlası öneriyoruz. Alerji çok büyük oranda çocukluk çağında başlar, ergenlik dönemi ve üniversite çağında da karşımıza çıkabilir. Hastaların büyük bir oranı bu yaşlardadır. 30'lu yaşlardan sonra genellikle mevsimsel alerji daha nadirdir. Tedavide alerjiye özel damlalarla özellikle şikayetler çok rahatsız edici ise kortizonlu damlalar da kullanılabilmektedir ancak bunların yan etkileri bulunduğu için hekim kontrolünde alınması gerekir. Tedavi dışında polenler gibi alerji nedeni etkenlerden veya ortamlardan kaçınmak, güneşli havalarda güneş gözlüğü kullanmak yararlı olabilir."
Soğuk suyla gözü yıkamanın hastayı geçici rahatlatabileceğine değinen İnan, gözü kaşımak yerine bu uygulamaların daha doğru olacağını bildirdi.
İnan, mevsimsel göz alerjisinin bulaşıcı olmadığını ancak ailede alerji öyküsü olan ve buna duyarlı kişilerde daha sık rastlandığını sözlerine ekledi.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 17:06
Anahtar Kelimeler:
Gözlerinizi Sakın KaşımayınIlkbahardaAlerji Rahatsızlıkları
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