Göz rengi değiştirme operasyonu çok tehlikeli!

GEÇTİĞİMİZ günlerde göz rengi değiştirme işlemi yaptırtığına dair haberler çıkan bir diğer isim de oyuncu Buse Narcı'ydı. Koyu kahverengi olan gözlerini operasyonla maviye dönüştürdüğü iddia edilen Narcı'ya, yapay iris cerrahisi uygulandı.



Peki, göz rengi değiştirme operasyonu ne kadar güvenilir? Göz rengi değişikliği nasıl yapılıyor? Herkes göz rengini değiştirebilir mi?



Lazerle göz rengi değiştirme yöntemi, Avrupa CE ve Amerika FDA onaylı değil. İnsan üzerinde testleri henüz tamamlanmamış bu yöntemi, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği de onaylamıyor.



BU KİŞİLER YAPTIRAMAZ!



Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Levent Akçay, "Göz rengini değiştirmek mümkün. Fakat herkese uygun olması mümkün değil" dedi. Peki, bu ifade ne demek? Op. Dr. Akçay, iki türlü kalıcı göz rengi yani iris rengini değiştirme işlemi bulunduğunu belirterek, göz rengi değiştirme işlemi hakkında merak edilenleri anlattı.



Op. Dr. Levent Akçay, "Göz rengi değiştirme işleminin birincisi irise lazer yaparak, diğeri yapay iris takarak yapılır. İrise lazer yaparak göz rengini değiştirmek mümkünken hastanın işlem öncesi çok iyi bir muayenesinin yapılması ve göz tetkiklerinin incelenmesi gerekiyor. Göz tansiyonu (glokom), katarakt, üveit gibi mevcut hastalıklar varsa lazerle iris renk değişimi mümkün değildir. Yapılabilir ama hastanın gözünün zarar görme ihtimali yükselir ve böylece de hasta zarar görebilir" şeklinde konuştu.



Lazerle iris rengi değişiminin istenen göz rengini sağlamadığını belirten Op. Dr. Akçay, "Her bireyin göz rengi farklıdır, dolayısıyla lazer uygulandığında iris bir süre sonra farklı bir renge dönüşüyor. Yani hastanın istediği rengin tam olarak olması mümkün değil. Renk kişinin irisine göre değişken oluyor" açıklamasında bulundu.



"LAZER İŞLEMLERİNDE HASTANIN RENK SEÇME ŞANSI YOK"



"İşlem ile koyu kahve bir göz açık bir tonda başka bir renge dönüşürken, daha açık kahve veya ela olan göz daha farklı bir renge dönüşüyor" diyen Op. Dr. Akçay, sözlerine şöyle devam etti: "Göz renginin daha açık bir renge dönüştüğü kesin ama hastanın renk seçme şansı yok."



İNSAN ÜZERİNDE TESTLERİ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ!



Op. Dr. Akçay, "İris lazeri ile renk değiştirmede sorun şu; üretilmiş olan cihazlar Avrupa CE ve Amerika FDA onaylı değil. Yani insan üzerinde testleri tamamlanmamış ve henüz onaylanmamış cihazlar. O nedenle ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği onayları yok" dedi.



CERRAHİ İLE İSTENİLEN RENGE ULAŞILABİLİYOR



İkinci kalıcı yöntem ise yapay iris cerrahisi... Cerrahi ile hastanın istediği rengin yapılmasının mümkün olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Akçay, "Burada da hastanın göz içi çapları, göz uzunluğu, kornea endotel sayısı dikkat edilmesi gereken noktalardan birkaçı... Hastada üveit, glokom, retina hastalığı vb. hastalıkların olmaması veya varsa önce onların tedavi edilmesi gerekiyor. Her şey uygunsa hastanın istediği renk tam olarak saptanıp yapay iris, laboratuvarda silikon materyalden üretiliyor. Birkaç ay sonra ameliyat ile göz içine takılabiliyor" diye konuştu.



Yapay iris işleminin ülkemizde 2003 yılından beri sınırlı sayıda cerrah tarafından yapıldığını söyleyen Op. Dr. Akçay, "İyi muayene edilmiş ve tetkikleri normal bulunarak seçilmiş hastalarda başarı oranı yüksektir" diye konuştu.



HİÇBİR SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÖNERMİYOR



ABD'de popüler olan göz rengi değiştirme ameliyatlarının riskleri oldukça fazla... Ayrıca hastanın tetkikleri ve iyi bir muayenesi yapılmadan göz rengi değiştirme ameliyatını hiçbir sağlık örgütü önermiyor.