Göz kapağı düşüklüğüne ameliyatsız çözüm

MEDİCAL Park Antalya Hastane Kompleksi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Pınarbaşı, cerrahi işlem gerektirmeyen ameliyatsız göz kapağı estetiği olan plexr yöntemini anlattı. Dr. Ayşe Pınarbaşı, “Plazma enerjisiyle uygulanan plexr, göz kapağı düşüklüğü ve gevşekliği bulunan, bundan dolayı yorgun görünen kişilerde, cerrahi ve genel anestezi gerektirmeyen, sonrasında iyileşmesi daha kolay olduğundan tercih edilen bir yöntemdir. Plexr plazma enerjisi ile göz kapağı germe, göz kapağı kaldırma, alt göz kapağındaki torbaların giderilmesi gibi işlemler yapılabilmektedir" diye konuştu.

ETKİSİ 10 YIL SÜRÜYOR

Plazma enerjisinin maddeyi katı halden gaz haline çevirebilen bir enerji türü olduğunu kaydeden Pınarbaşı, “Plazma enerjisi cilt yüzeyinin en üst katmanına etki ederek sorunlu bölgenin buharlaşmasıyla (süblimleşme) yeni doku oluşumunu sağlar. Herhangi bir leke veya iz bırakmadan güvenli bir şekilde az sayıda seans ile en etkili sonucu verir. Uygulama krem ya da lokal anestezi altında 15-20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşir. Kalıcılığı 10 yıla kadar devam eder" dedi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Pınarbaşı, plexr uygulamasının özellikle göz kapakları ameliyat olma sınırına gelen, ameliyattan çekinen kişiler için, ya da ameliyat gerekmese de yapısal göz kapağı düşüklüğü olanlar için çok uygun bir seçenek olduğunu belirtti. Yaş veya cinsiyet fark etmeksizin uygulanan plexr yönteminin göz estetiği dışında, dudak üstündeki çizgiler ve kırışıklıklar (smoker line), kulak önü kırışıklıkları, akne (sivilce) izleri, siğiller, et benleri, yara ve ameliyat izleri ile genişlemiş göbek etrafı çizgilenmelerinin tedavisinde de etkili olduğunu ifade etti.