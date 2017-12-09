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Göz altında oluşan morluklara dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, gözaltında oluşan morluklar konusunda uyardı

Göz altında oluşan morluklara dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, gözaltında oluşan morluklar konusunda uyardı

09 Aralık 2017 Cumartesi 17:37
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
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GÖZ altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkalarının genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebileceğini, ya da uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle göz çevresindeki venöz dolaşımın yavaşlamasına bağlı oluşabileceğini anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, “Atopik ve diğer bazı egzemalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da gözaltı morlukları oluşumuna sebep olur” dedi.
Göz altı rengi neden değişir?

Derimizin dermis tabakasının 0.3-0.4 mm kalınlığında olduğunu, ancak göz altındaki deride kalınlık zaman içinde dış ve iç etkenlere bağlı olarak 0.1-0.2 mm’ ye kadar indiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, “İncelmiş olan göz altı kapağı derisi şeffaflaşarak alttaki damarların daha belirgin hale gelmesine neden olur. Bu damarlar göz altlarında mavi-mor halka tarzı bir görünümü ortaya çıkarır. Genelde genetik ve yapısal özelliklere bağlı olarak veya çevresel koşulların etkisiyle olabildiği gibi, kilo kaybı ve yaşın ilerlemesi nedeniyle bölgesel atrofik alanlar neticesinde görülebilir. Ve hastalarda morluğun bir şekilde kozmetik kapatıcılarla kapatılsa da çöküklüğün saklanamadığı konusunda şiddetli şikayetler oluşturabilir” diye konuştu.
Gözaltları neden önemli?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, sosyal hayatımızda, özellikle ikili ilişkilerimizde en fazla iletişime geçtiğimiz bölgenin göz çevresi olduğunu kaydederek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Yorgunluğumuzu veya dinginliğimizi yansıtır. Yaşla, metabolizmayla, çevreyle ve beslenmeyle bünyemizde olan değişikliklerin en çok dışa vurduğu bölgedir. Göz ve göz çevresi kişinin yaşını, sağlığını ve psikolojik durumunu etrafına en belirgin yansıttığı, konuşma esnasında ifadeyi tamamlayan alanlardır.
Göz altı morluğu ve çöküklüğünde tedavi olarak neler yapabiliriz?

Öncelikle sistemik bozukluklara bağlı ise bu bozuklukların tedavi edilmesi yarar sağlayacaktır. Ancak genelde kronik bir bozukluk olduğundan dolayı zemindeki hastalık düzeltilebilse de sorun çözümlenmeyebilir.
Tedavide soğuk uygulama, Mezoterapi, PRP , Haricen krem uygulamaları ve Göz Altı Dolgu uygulamaları (HA) yapılmaktadır.” 

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Anahtar Kelimeler:
Göz HastalıklarıŞeyda Atabay
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