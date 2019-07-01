Göz altında oluşan morluklara dikkat!

ESTETİK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atilla Fesli, Gözaltı morluklarının birçok nedene bağlı olabileceğini ifade ederek, “ Gözaltı morluklarının sebepleri birçok sistemik hastalığın semptomu olabildiği gibi yapısal veya genetik sebeplerden dolayı olabilir. Aşırı yorgunluk, sigara, alkol, uyuşturucu, uykusuzluk ve stresli yaşam gözaltı morluklarının nedenlerinden birisidir. Birçok tedavi şekli mevcuttur. Mezoterapi, prp, dermaroller tedavisi, lazer tedavileri, gözaltı estetik ameliyatı, gözaltı ışık dolgusu değişik tedavi şekilleridir. Eğer burun eğrilikleri ve buna bağlı sinüzit, kronik uyku sorunu veya ilaç kullanımı gibi sebepleriniz varsa tedavi de bunlara yönelik olmalıdır. Bu problemler çözüldüğünde nedeni de tedavi etmiş oluruz. Yapısal olarak gözaltı cildinin ince olması, göz kapağı cildinin altındaki damar ağının belirgin olması ve gözaltı cildinin daha koyu renkli olması gibi genetik nedenlerden kaynaklıysa PRP, gözaltı ışık dolgusu gibi uygulamalar yararlı olacaktır. Eğer göz kapağınızda sarkma deri fazlalığı ve çökmeler varsa bu işlemlerle vakit ve para kaybına uğramamanız için korkularınızı bir an önce yenip göz kapağı estetiği ameliyatı olmanız gerekmektedir. Unutmayın ki gözaltı torbalanmaları ve sarkmaları sadece ameliyat ile giderilebilir” dedi.

Gözaltı ışık dolgusunun vücudun en ince derisi olan göz kapağı uygulamaları için üretilmiş hyaluronik asit yapıda bir dolgu olduğunu belirten Op. Dr. Atilla Fesli, “Uygulama sonrası hem nemlenmeyi sağladığı için hem de göz yaşı oluğunu doldurduğu için göz altı derisi renginde açılma sağlar. Kalıcılığı kişiye göre değişmekle birlikte 9-12 ay arasındadır.



Gözaltı dokumuzda özel bir yağ dokusu vardır. Bu yağ dokusu septum denilen bir doğal bariyer ile korunur. Septum genetik nedenlerle yaşa bağlı bir artışla yağ torbası tarafından öne doğru itilir. Böylece gözaltında boşluk ve çukurlar oluşur. Dolgular ile bu boşluklar ve çöküntüler aza indirilir. Yani bir nevi kamuflaj yapılmış olur. Ancak asıl neden tedavi edilmemiştir. Bu kamuflaj tekniğiniz faydasız olduğu sorunlarda ise tek yöntem göz kapağı ameliyatıdır” şeklinde konuştu.