Göz ağrısına ne iyi gelir?

GÖZ ağrısını önlemenin yolları ve göz ağrıları için özel bitkisel krem tarifi. Görme duyusu göz ile beyin arasındaki bir uyumla gerçekleşen karmaşık ve mükemmel bir sistemdir. Işık olarak adlandırılan elektro magnetik dalgalar cismin rengini, şeklini, büyüklüğünü içeren bilgileri göz ile beyin arasında değiştirmeden sinirler vasıtasıyla taşırlar. Böylece görme işlemi gerçekleşir.

Görme işlemini gerçekleştiren beyin, sinir ve gözden birisi veya bir kaçı dengesini kaybederse bu insana göz ve görme sorunları olarak yansır.

Vücudun bağışıklık sisteminin savunma gücünde azalma, dengesiz beslenme, çevre faktörleri, uzun süre bilgisayar ekranına bakma, uzun süreli otomobil kullanma, uygun olmayan ışıkta okuma ve yazma gözün zayıf düşmesine ve göz kaslarının uyum için çalışarak aşırı yorulmasına neden olur.

Bilgisayarla çalışırken, okurken ve yazarken ışığın ve masa seviyesinin ayarlanmasına özen gösterilerek gözlere yardımcı olunabilir. Yazarken sağ elini kullananlarda ışığın sol üstten gelmesi gözlerin fazla yorulmasını önler (yazarken sol elini kullananlarda ışık sağ üst taraftan gelmelidir). Masa üst yüzeyinin mide hizasında olması ile göz ve masa arasındaki uzaklık kolay ayarlanır ve böylece gözler zorlanmamış olur. Belirtilen bu özelliklere bilhassa çocuklarda dikkat edilerek küçük yaşlarda göz kusurlarının ortaya çıkması önlenmelidir. Göz ağrısı ve göz yanması için çörekotunun kullanım şekilleri aşağıda verilmektedir. Bunlardan bir veya bir kaçı uygulanabilir.

ÇÖREKOTU İLE GÖZ BAKIMI VE GÖZ AĞRILARI İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜM

Kaynatılmış su bir çay bardağına konur, üzerine yeni öğütülmüş 1 yemek kaşığı çörekotu tohumu ilave edilir. Bardağın üzerine bir çay tabağı kapatılarak 10 dakika beklenir ve süzülür. Elde edilen sulu kısım temiz pamuklu bir beze emdirilerek gözler, kaşlar, şakaklar kapatılacak şekilde bu bez yerleştirilir. 10 dakika beklendikten sonra bezin üzerinden parmak uçlarıyla göz çevresi, şakaklar ve kaşlara 1-2 dakika hafifçe masaj yapılır.

GÖZ AĞRILARI İÇİN ÇÖREKOTU KREMİ