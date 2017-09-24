Goji berry’nin olağanüstü faydaları

GOJİ küçük yumuşak meyveleri olan 1,700 yıl boyunca Tibet'te üretilen çalı formunda bir bitkidir. Tibetliler yüzlerce yıl gojiden yaptıkları ilacı, böbrek ve karaciğer tedavisinde kullandılar. Bu meyve aynı zamanda sağlık açısından olağanüstü faydalar sağlıyor.

Cinsel gücün kaynağı bu meyvede

Tibetliler ona cinsel gücü artırması nedeniyle "Mutluluk meyvesi" diyor ve faydaları sıralandığında da bu ünvanı hak ediyor...

Saksıda bile yetişebilir

Türkiye'de üretimine yeni yeni başlanan Goji, iklimsel olarak da ülkemize uygun...

Ömrünüze ömür katar

Goji “Uzun Ömür Meyvesi” olarak bilinir. İçerisinde ana molekül olan polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin uğratacağı zararlara ve erken yaşlanmaya karşı vücudunuzu korur.

Tümörün gelişimini durdurur

Çinde yapılan araştırmalar sonucunda goji meyvesinin bazı kanser ve AIDS hastalığının tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Goji ayrıca, tümör hücresinin ölümüne neden olan apopitoz olayını hızlandırır ve tümör gelişimini durduğu söylenmektedir.

Kilo verdirir

Günde bir avuç tüketilen goji meyvesinin hızlı bir şekilde kilo verdirdiği ortaya çıkmıştır.

Mutluluk veriyor

Dengeli bir miktarda tüketilen goji meyvesinin mneşeli ve mutlu bir ruh hali sağlamaya yardımcı olur.

Kanser hastalarına derman olmuş!

Çinde yapılan araştırmalarda goji meyvesinin kanser ilacı kullanan hastalarda olumlu cevapların yalnızca ilaç kullanan hastalara oranla %250 oranında arttığı görülmüştür.

