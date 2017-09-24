Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Goji berry’nin olağanüstü faydaları

Mutluluk meyvesi olarak bilinen Goji meyvesinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğu biliniyor. Yaş olarak pek fazla piyasada bulunmayan goji meyvesinin uzmanlar tarafından kuru bir şekilde tüketilmesi tavsiye ediyor. İşte şifa kaynağı olarak bilinen goji meyvesinin sağlığınıza olan faydaları…

Goji berry’nin olağanüstü faydaları

Mutluluk meyvesi olarak bilinen Goji meyvesinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğu biliniyor. Yaş olarak pek fazla piyasada bulunmayan goji meyvesinin uzmanlar tarafından kuru bir şekilde tüketilmesi tavsiye ediyor. İşte şifa kaynağı olarak bilinen goji meyvesinin sağlığınıza olan faydaları…

24 Eylül 2017 Pazar 11:44
Goji berry’nin olağanüstü faydaları
banner404

GOJİ küçük yumuşak meyveleri olan 1,700 yıl boyunca Tibet'te üretilen çalı formunda bir bitkidir. Tibetliler yüzlerce yıl gojiden yaptıkları ilacı, böbrek ve karaciğer tedavisinde kullandılar. Bu meyve aynı zamanda sağlık açısından olağanüstü faydalar sağlıyor.
Cinsel gücün kaynağı bu meyvede 
Tibetliler ona cinsel gücü artırması nedeniyle "Mutluluk meyvesi" diyor ve faydaları sıralandığında da bu ünvanı hak ediyor...
Saksıda bile yetişebilir
Türkiye'de üretimine yeni yeni başlanan Goji, iklimsel olarak da ülkemize uygun...
Ömrünüze ömür katar
Goji “Uzun Ömür Meyvesi” olarak bilinir. İçerisinde ana molekül olan polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin uğratacağı zararlara ve erken yaşlanmaya karşı vücudunuzu korur.
Tümörün gelişimini durdurur
Çinde yapılan araştırmalar sonucunda goji meyvesinin  bazı kanser ve AIDS hastalığının tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Goji ayrıca, tümör hücresinin ölümüne neden olan apopitoz olayını hızlandırır ve tümör gelişimini durduğu söylenmektedir.
Kilo verdirir 
Günde bir avuç tüketilen goji meyvesinin hızlı bir şekilde kilo verdirdiği ortaya çıkmıştır.
Mutluluk veriyor
Dengeli bir miktarda tüketilen goji meyvesinin mneşeli ve mutlu bir ruh hali sağlamaya yardımcı olur.
Kanser hastalarına derman olmuş!
Çinde yapılan araştırmalarda goji meyvesinin kanser ilacı kullanan hastalarda olumlu cevapların yalnızca ilaç kullanan hastalara oranla %250 oranında arttığı görülmüştür.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Goji BerrySağlıkZayıflamak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bakanlıktan 'Erdoğan dede' açıklaması
Bakanlıktan 'Erdoğan dede' açıklaması
'Obezite tüp bebek tedavisini olumsuz etkiliyor'
'Obezite tüp bebek tedavisini olumsuz etkiliyor'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim