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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Göğüs sağlığı için bunlara dikkat

Her 8 kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını hatırlatan Dr. Sinan Akkurt, erken müdahalenin önemine değinerek şu önerilerde bulundu

Göğüs sağlığı için bunlara dikkat

Her 8 kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını hatırlatan Dr. Sinan Akkurt, erken müdahalenin önemine değinerek şu önerilerde bulundu

12 Mart 2015 Perşembe 18:54
Göğüs sağlığı için bunlara dikkat
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MEME kanserinin ailesinde meme kanseri olanlar ya da hiç gebe kalmamış olanlardan daha fazla herhangi bir risk faktörü taşımayanlarda ortaya çıktığını belirten Dr. Sinan Akkurt, "En büyük riski, sağlıksız bir yaşam şeklini seçerek kişi kendisi oluşturuyor." dedi. Özellikle aralıksız doğum kontrol hapı kullanımı, obezite, hareketsizlik, aşırı elektronik cihaz kullanımı, stres, bilinçsiz ilaç kullanımı, katkılı hazır gıdalar, sık röntgen, tomografi, mamografi çektirmenin kanseri tetikleyici olabildiğini söyleyen Dr. Sinan Akkurt, "Ağır metallere dikkat" diyerek alüminyum içerikli deodorant, teflon tencere/tava, amalgam diş dolgusu, kurşunlu duvar boyası, doğal olmayan kozmetik ürünler ve egzoz gazından uzak durulması gerektiğini belirtti. Haftada bir "kendi kendine muayene" yapın. Sağ memeyi muayene için sağ elinizi ensenize koyun, memeyi ve ardından koltuk altını elle muayene ederek herhangi bir kitle hissedip hissetmediğinizi kontrol edin. Hissediyorsanız hemen uzman doktora başvurun. 20 - 40 yaş aralığındaysanız iki yılda bir, 40 yaş üstündeyseniz her yıl uzman doktora meme muayenesi yaptırın. Meme kanserlerinin yüzde 10-15'inin kalıtımsal sebeplerden kaynaklandığı biliniyor. BRCA 1 ve BRCA 2 gen testleri ile kalıtımsal meme kanseri taraması yaptırabilirsiniz. Yağlı ve hayvansal gıdaları az, sebze ve meyveleri daha çok tüketin. Katkılı gıdalar yerine doğal ev yapımı gıdalara ağırlık verin. Sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durun. Ayrıca ağır metal içerikli teflon tencere/tava, alüminyum içerikli deodorant, kurşunlu duvar boyası gibi ürünleri kullanmayın. Varsa amalgam diş dolgularınızı beyaz dolgu ile değiştirtin. Her gün yarım saatten az olmamak üzere yürüyüş yapın. Mümkün olduğunca hareketli, fiziksel aktiviteli bir yaşam sürün. Kanser bağışıklık sistemini zayıflatarak oluşan bir hastalık olduğu için günde bin mg. C vitamini takviyesi alarak bağışıklığınızı güçlendirin. Alerji, virüs, parazit, mantar, enfeksiyon, stres gibi oluşumların da bağışıklık sistemini güçsüz düşürdüğünü unutmayın ve küçük gibi görünen bu rahatsızlıklarınızın tedavisini ihmal etmeyin. Vücut kitle endeksiniz 25'i geçmemeli. Gerekiyorsa kilo vermek için uzman doktordan destek alın. Elektromanyetik kirlilikten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Cep telefonu, TV kullanımınızı sınırlayın, kullanmadığınızda tüm fişleri çekin, mikrodalga fırın, saç kurutma makinası, başta olmak üzere tüm elektronik cihaz kullanımınızı en aza indirgeyin.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 17:56
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