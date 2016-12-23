Gıda güvenliği mahkemeleri istiyoruz

23 Aralık 2016 Cuma 09:48
HEKİMCİ yaptığı açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kısa süre önce taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen 96 firmaya ait 150 parti ürünün kamuoyuna açıklandığını anımsattı. Ferda Hekimci, tüketicinin artık İzmir köfte yerine domuz eti, tas kebabı yerine at eti, sucuk ve sosis yerine eşek eti, baş eti, tükürük bezi, sızma zeytinyağı yerine de sabunluk pirina yağı (zeytin sıkıldıktan sonra posasında kalan yağ) yemek istemediğini söyledi. “Gıda teröristleri” olarak nitelendirdiği taklit ve tağşiş yapan üreticilerin vatandaşa yoğurt yerine jelatin, tereyağı yerine nişasta sattığını belirten Hekimci, “Tüketiciler olarak 40 yıllık hatırı olan kahveyi bile içinde ilaç etkin maddesi olan ‘sildenafil’ ve ‘tadalafil’ olmadan gönül rahatlığıyla içebilmek istiyoruz. Artık çocuklarımız ‘sildenafil’ yerine çikolata da yiyebilsin istiyoruz” dedi.
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