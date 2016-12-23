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Gıda güvenliği mahkemeleri istiyoruz

Tüketici Dernekleri Federasyonu  (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, gıdada taklit ve tağşişe ilişkin yaptırımların yeniden düzenlenmesine yönelik tasarının en kısa zamanda Meclis  gündemine gelmesini, bu konuda ihtisaslaşmış Gıda ve Ürün Güvenliği Mahkemeleri kurulmasını ve güvensiz üretim yapanların en ağır hapis cezalarına çarptırılmasını istediklerini belirtti

Gıda güvenliği mahkemeleri istiyoruz

Tüketici Dernekleri Federasyonu  (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, gıdada taklit ve tağşişe ilişkin yaptırımların yeniden düzenlenmesine yönelik tasarının en kısa zamanda Meclis  gündemine gelmesini, bu konuda ihtisaslaşmış Gıda ve Ürün Güvenliği Mahkemeleri kurulmasını ve güvensiz üretim yapanların en ağır hapis cezalarına çarptırılmasını istediklerini belirtti

23 Aralık 2016 Cuma 09:48
Gıda güvenliği mahkemeleri istiyoruz
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HEKİMCİ yaptığı açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kısa süre önce taklit veya tağşiş yaptığı  kesinleşen 96  firmaya ait 150 parti ürünün kamuoyuna açıklandığını anımsattı. Ferda Hekimci, tüketicinin artık İzmir köfte yerine domuz eti, tas  kebabı yerine at eti, sucuk ve sosis yerine eşek eti, baş eti, tükürük bezi, sızma zeytinyağı yerine de sabunluk pirina yağı (zeytin sıkıldıktan sonra posasında kalan yağ) yemek istemediğini söyledi. “Gıda teröristleri” olarak nitelendirdiği taklit ve tağşiş yapan  üreticilerin vatandaşa yoğurt yerine jelatin, tereyağı yerine nişasta sattığını  belirten Hekimci, “Tüketiciler olarak 40 yıllık hatırı olan kahveyi bile içinde  ilaç etkin maddesi olan ‘sildenafil’ ve ‘tadalafil’ olmadan gönül rahatlığıyla içebilmek istiyoruz. Artık çocuklarımız ‘sildenafil’ yerine çikolata da  yiyebilsin istiyoruz” dedi. 

 
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Gıda GüvenliğiTüketici Dernekleri FederasyonuTÜDEFFerda Hekimci
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