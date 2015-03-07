Gereğinden fazla tüketiyoruz

YAPILAN araştırmalar Türkiye'de kişi başına 15 gram tuz tüketiminin olduğunu ortaya koydu. Bu rakam Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük tuz tüketimi için önerdiği 5 gramın üç katı. Fazla tuz tüketimi yüksek kan basıncına neden oluyor. Yüksek kan basıncı ise ülkemizde ölümlerin ve hastalık yükünün en önemli nedeni olan kalp hastalıklarının önde gelen risk faktörünü oluşturuyor. 11-17 Mart tarihlerinde tüm Türkiye'de 'Tuza Dikkat Haftası' olarak kutlanacak. Bu kapsamda Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, fazla tuz tüketiminin zararları anlatıldı. Dünyada en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen kronik hastalıkların, ülkemizde her geçen gün sayısının hızla artan ölümlerinde başlıca nedenlerinden birini oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Erken ölümlere yol açan ve kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör yetersiz ve dengesiz beslenmedir. Aşırı tuz tüketimi de değiştirilebilir bir sağlıksız beslenme uygulamasıdır ve bir çok kronik hastalığın temelinde yer almaktadır. Özellikle oluşumunda aşırı tuz tüketiminin önemli bir etken olduğu hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde bir numaralı risk faktörüdür" denildi. Yapılan bilimsel çalışmaların ülkemizde tuz tüketiminin Dünya Sağlık örgütünün önerdiği değerin yaklaşık 3 katı kadar olduğunun ortaya çıktığı belirtilerek şöyle denildi: "Yapılan araştırmalar Türkiye'de kişi başına 15 gram tuz tüketiminin olduğu gösteriyor. Bu rakam Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük tuz tüketimi için önerdiği 5 gramın çok üzerindedir. Fazla tuz tüketimi yüksek kan basıncına neden olmaktadır. Yüksek kan basıncı ise ülkemizde ölümlerin ve hastalık yükünün en önemli nedeni olan kalp hastalıklarının önde gelen risk faktörüdür. Hastalık yükü çalışmasına göre ülkemizde her dört ölümden birisi yüksek tansiyon ile ilgilidir. Aşırı tuz tüketimi yüksek kan basıncına neden olarak ya da olmadan inmelerin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilmektedir. Ayrıca aşırı tuz tüketiminin sadece yüksek kan basıncı nedeni olmakla kalmayarak günümüzde önemli birer sağlık sorunu haline gelen mide kanseri, osteoporoz, böbrek hastalıklarının gelişimiyle de yakından ilişkili olduğu belirlenmiştir. Diyette tuz alımının günde 1 gram azaltılması felçlerde yüzde 5'lik, kalp krizlerinde yüzde 3'lük; tuz alımının günde 9 gram azaltılması felçlerde yüzde 34'lük, kalp krizlerinde yüzde 24'lük azalma sağlar. Bu nedenlerle halk sağlığının korunması ve hastalıkların oluşumunun önlenmesinde ilk sektörel bir yaklaşım ile toplumumuzda tuz tüketimin kademeli olarak önerilen seviyelere düşürülmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından 'Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015)' oluşturulmuştur. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı ülkemiz genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de yürütülmektedir. Tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik stratejiler belirlenerek kurumlar arası işbirliğiyle gerekli tedbirlerin alınması hedeflenmiştir. Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında; yemekhane, lokanta vb. hizmetlerde masalardan tuzlukların kaldırılması çalışması yürütülmektedir."