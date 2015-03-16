Gerçek aşkı anlamak için beyne bakmak yetiyor

ÇİN'DE ki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları yakın gelecekte bir kişinin beyin taraması görüntülerine bakarak onun gerçekten birine aşık olup olmadığını anlayabilmeyi umduklarını açıkladı.Araştırmacılar, yaptıkları ilk deneylerde beynin 12 bölgesinin aşkın farklı evrelerinde aktive olduğunu ve bu farkların çekilen MRI sonuçlarında açıkça görülebildiğini belirtti. Elde ettikleri ilk sonuçları Frontiers in Human Neuroscience isimli dergide yayınlayan uzmanlar, daha şimdiden bir aşk ilişkisinin sonu geldiğinde beyinde en aktif olan bölgelerin nereler olduğunu tespit etmeyi başardıklarını yazdı.

AŞIKLAR GÜNLÜK HAYATTA NORMALDEN FARKLI DAVRANIŞLAR SERGİLİYOR

Araştırma kapsamında birine aşık, bir ilişkiyi sonlandırmaya hazırlanan veya bekar 100 kadın ve erkeğin beyin taramalarını inceleyen uzmanlar, “aşkın” beyin üzerindeki etkilerini açıkça görmeyi başardıklarını belirtti. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Xiaochu Zhang “Elde ettiğimiz sonuçlar aşık bir kişinin beyninin günlük hayat sırasında da normalden farklı davranışlar sergilediğini ve bu davranışların ölçülebileceğini gösteriyor” dedi.