Geniz eti alınan çocuklar daha az hasta oluyor

MEMORİAL Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Hasan Yılmaz, çocuklarda geniz eti büyümesi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Büyüyen bademcik ve geniz eti kalp sağlığını bozabilir

Geniz eti, burnun gerisinde yer alır ve bademciklere benzer şekilde görev yapar. Mikroplar geniz eti ve bademciklere yerleşip, kronikleşerek ilaçla tedavi edilemez hale geldiğinde vücuda zarar vermeye başlar. Kalp, böbrek ve eklem sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmekte; romatoid artrit ve nefrit gibi romatizmal hastalıklara neden olabilmektedir. Çocuklarda ayrıca baş ağrısı, yutkunma ve kulak rahatsızlıklarına da yol açabilmektedir.

Geniz eti ve bademcik büyümeleri 1-2 yaş sonrası görülüyor

Doğum sonrası anneden bebeğe geçen bağışıklık salgıları sayesinde bebeğin bağışıklık sisteminin fazla çalışmasına gerek yoktur. Ayrıca bebeklik döneminde geniz eti ve bademcikler de küçük olmaktadır. Ancak 1-2 yaş ve sonrasında bakteriler, mikroplar, alerjenler, kimyasallar ve diğer yabancı maddelerle tanışan çocuğun bağışıklık sistemi de çalışmaya başlar. Enfeksiyonların, geniz eti ve bademcik büyümelerinin en sık karşılaşıldığı dönem ise 3- 9 yaş arasıdır.

Çocuklarda kişilik değişikliklerine neden olabilir

Çocukların gelişiminde kaliteli bir uykunun önemi büyüktür. Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ise burun tıkanıklığı, horlama, nefes almada ve uykuya dalmada zorluk görülebilir. Uyku kalitesi iyi olmayan, gece rahat uyuyamayan çocuk, yorgun hisseder ve günlük yaşamında zorluklar yaşayabilir. Geniz eti büyümesinin diğer olumsuz etkileri ise şu şekilde sıralanabilir:

• Saldırganlık ve huzursuzluk gibi kişilik değişimleri

• Diş yapısında bozukluklar

• Sık tekrarlayan diş çürükleri

• Yüzde şekil bozuklukları

Ameliyat sadece 10-20 dakika sürüyor