Genital estetik psikolojiyi düzeltiyor

OP. Dr. Sibel Kaya, doğum sonrasında veya çeşitli nedenlerle vajinada oluşan kalıcı hasarların, vajinal genişleme ve sarkmalara neden olabileceğini söyledi. Sibel Kaya, cinsel ve psikolojik hayatı önemli ölçüde etkileyen bu durumun ilişki sırasında ağrı, özgüven eksikliği ve cinsel isteksizliğe yol açabileceğini belirterek, "Bu sorunları ve daha fazlasını gidermek için talep edilen estetik operasyonlar günümüzde sıklıkla uygulanıyor ve yüz güldüren sonuçlar alınıyor" dedi.

KADINLARI CİNSELLİKTEN SOĞUTUYOR

Vajina estetiğinin vajinal gevşemeyi, dış genital organlarda deformasyonu ve vajinal dudaklardaki şekil bozukluklarının düzeltilmesini amaçladığını aktaran Sibal kaya, "Vajina daraltma, vajinoplasti, vajinal iç ve dış dudaklardaki düzeltme işlemleri de 'labioplasti' olarak adlandırılır. Vajinal gevşeme; genetik yatkınlık, zor ve çok doğum yapmak, doğum dikişlerindeki izler ve deformite, ilerleyen yaş, kilo artışı nedeniyle oluşabilir. Vajinal gevşemeye bağlı cinsel hayatımızda problemler ve bu süreçte bazı psikolojik problemler yaratabilir. Aynı zamanda idrar kaçırma ve vajinal enfeksiyon (vajinit) oranı artmıştır. Vajinal dudakların normalden büyük olması veya şekil bozuklukları güven kaybına, cinsel hayatta kopmalara, tekrarlayan vajinal akıntılara ve ağrıya neden olabilir" diye konuştu.

OPERASYON 30 DAKİKA SÜRÜYOR

Vajinal yolla bölgesel uyuşturmanın, sedasyon veya genel anestezi altında yapıldığını söyleyen Kaya, "Vajinal duvarda cerrahi olarak daraltma ve kaslara destek dikişi atılarak sıkılaştırma sağlanır. Vajinal dudaklarda düzeltme ve küçültme operasyonu yapılır. Operasyon yaklaşık 30 dakika sürer. İyileşme sonunda neredeyse hiç iz kalmaz. Hastalarımız birkaç gün içinde normal hayatına dönebilir. 1 haftada dikişler iyileşir ve kendiliğinden eridiği için dikişlerin alınmasına gerek yoktur. İşlem sonrası bölgeyi kuru tutmak önemlidir. Yaklaşık 1- 1,5 ay sonra da cinsel hayatlarına dönebilirler. Cinsel ve psikolojik hayatı önemli ölçüde etkileyen vajinal sorunların giderilmesiyle kadınların özgüven duyguları tazelenir, hasta kendini daha rahat hisseder" dedi.