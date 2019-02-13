Gençlik dönemindeki saç kayıpları önlenebilir mi?

SAÇ dökülmesi, saç teli yaşam döngüsünün normal bir parçasıdır ve her tel için üç ila yedi yıl sürer. Banyoda veya fırçanızda çok daha fazla saç fark ediyorsanız, saç dökülme tipinizde bir farklılık olabilir. Risk yaşla birlikte artarken, gençlerin bağışıklık kazandığı anlamına gelmez. Kellik riskini önlemek için öncellikler saçın dökülme nedeninin ortadan kaldırılması gerekir.

"Normal" saç dökülmesi

Her gün saç kaybedilir. Normal bir saç başı yaklaşık 100.000 saç teli içerir. Bu kadar çok saçla, günde ortalama 100 ila 200 tel kaybı göze çarpmaz. Daha fazla kaybediliyorsa ve kafa derisinde küçük açılmalar varsa önlem alınması gerekebilir.

Genetik nedenler

Ne yazık ki, kalıtım, erken saç dökülmesinin en büyük nedenidir. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, yaklaşık 80 milyon kadın ve erkek kalıtımla ilgili saç dökülmesine sahip. Ebeveynlerinizden biri yetişkinliğin erken dönemlerinde saç dökmeye başladıysa, saç dökülmesi sorunu yaşama ihtimaliniz de yüksek olacaktır. Gerileyen ön saç çizgisi ya da saçın genelinde seyreklik varsa kellik sorununa sahip olabilirsiniz.

Hormonal değişiklikler

Yaygın saç dökülmesinin diğer bir nedeni de hormonal değişimlerdir. Kadınların yüzde 50'sini etkileyebilir ve kadın tipi saç dökülmesinin en yaygın sebebi hormonaldır. Ergenlik, gençlik döneminde geçici olarak aşırı dökülmeye neden olabilir. Hamilelik sırasında hormonlar saç büyümesini teşvik edebilir, ancak doğumdan sonra geçici saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni östrojendeki ani bir düşüşe bağlıdır ve saç uzama döngünüz birkaç ay içinde normale döner.

Kötü saç alışkanlıkları

Saçınıza bakım yapma ve saç şekillendirme şekli, saç telinizin büyümesini ve ömrünü belirleyebilir. Isıtmalı aletlerin yanı sıra sık kullanılan sıkı ve gergin teknikler saçın genelinde kırılmaya neden olan Elastik bantlar ve klipsler gerektiren sıkı stillerde de saçınız benzer gerginlik altında kalır. Aşırı fırçalamadan da kaçınmak gerekir.

Daha ciddi nedenler

Kişisel bakımdaki değişiklikler veya geçici hormon dalgalanmaları göz ardı edilirse, daha ciddi nedenler olması durumunda doktorunuza danışmalısınız. Olasılıklar arasında kansızlık, saçkıran, tiroid hastalığı ve lupus bulunur. Saç dökülmesi, gençlerde ve genç erişkinlerde nadir görülen beslenme yetersizliklerini de gösterebilir. Yemek yeme bozuklukları ve yetersiz protein veya demir de saç dökülmesinde etkili bir rol oynayabilir.