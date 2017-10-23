Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107711
ALTIN
151.461
DOLAR
3.7000
STERLİN
4.8674
EURO
4.3417
Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
Yetersiz hijyen implant kaybına yol...
Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü
Geleceğin süper besini: Hamam böceği...
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı...
banner468

Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü

Hamam böceklerinin sütü, inek sütünden 4 kat daha besleyici ve gelecekte artan nüfusla beraber ortaya çıkacak beslenme sorununa çözüm getirecek

Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü

Hamam böceklerinin sütü, inek sütünden 4 kat daha besleyici ve gelecekte artan nüfusla beraber ortaya çıkacak beslenme sorununa çözüm getirecek

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:16
Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü
banner404

HAMAM böcekleri, çoğu insan tarafından sevilmeyen misafirler olarak anılırlar. Normalde doğrudan bir zarar taşımayan canlılar, genelde pis yerlerde yaşadıklarından ve görüntülerinden dolayı kötü kaderleriyle yüzleşiyorlar.
Ancak bilim insanları, gelecekte artan nüfusla birlikte ortaya çıkması kuvvetle muhtemel kıtlık dönemlerinde insanların çok farklı besin kaynaklarına yöneleceğini belirtiyorlar. İşte bu eksende yapılan araştırmalardan birisi de çevremizde çokça bulunan hamam böcekleri üzerineydi. Çoğu hamam böceği türü süt vermese de, genç yaşlarda doğum yapan tek hamam böceği türü diploptera punctate‘nin bebeklerini beslemek için protein kristalleri içeren bir çeşit “süt” pompaladığı biliniyor.
Gaia Dergi’de yer alan habere göre, böceklerin süt üretebildikleri geçeği elbette oldukça büyüleyici olsa da bilim insanlarını etkisi altına alan bir diğer detay, söz konusu sütteki bir protein kristalinin, manda sütündeki bir kristale göre yaklaşık 4 kat daha çok enerji içermesi. Dolayısı ile çok daha besleyici bir yapıya sahip olan hamam böceği sütü, ne kadar iğrendirse de gelecekte vazgeçilmez besinler arasında yer alabilir. Sonuçta hepimiz inek sütü ve ürünlerini kullanıyoruz ama kaçımız bir ineğin en pis anlarında yanında bulunabiliyoruz?
Hintli ekibin lideri olan Sanchari Banerjee, “Protein, yağ ve şekerlere sahip oldukları için eksiksiz bir gıda keşfettik. Protein dizilerine bakarsanız, beslenmek için gerekli tüm amino asitlere sahipler” şeklinde konuşuyor. Hamam böceği sütü yüksek besleyici değerlere sahip olduğundan kesinlikle kilo vermek isteyen insanlara uygun değil. Ancak gelecekteki kıtlık ortamında insanların kilo gibi bir probleminin olmayacağı açık.
Araştırmacılar, hamam böceği sütünü kullanmak için günümüz dünyasındaki algıların yıkılması adına gerekli çalışmaların başlaması gerektiğini savunuyorlar. Kim bilir, belki de yakın zamanda sevilmeyen misafirlerimizin sütleri doğum günü pastanızın kekinde gelir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hamam BöceğiHamam Böceği Sütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!
Görme engelliler neden kansere yakalanmıyor?
Görme engelliler neden kansere yakalanmıyor?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim