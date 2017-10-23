Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü

HAMAM böcekleri, çoğu insan tarafından sevilmeyen misafirler olarak anılırlar. Normalde doğrudan bir zarar taşımayan canlılar, genelde pis yerlerde yaşadıklarından ve görüntülerinden dolayı kötü kaderleriyle yüzleşiyorlar.

Ancak bilim insanları, gelecekte artan nüfusla birlikte ortaya çıkması kuvvetle muhtemel kıtlık dönemlerinde insanların çok farklı besin kaynaklarına yöneleceğini belirtiyorlar. İşte bu eksende yapılan araştırmalardan birisi de çevremizde çokça bulunan hamam böcekleri üzerineydi. Çoğu hamam böceği türü süt vermese de, genç yaşlarda doğum yapan tek hamam böceği türü diploptera punctate‘nin bebeklerini beslemek için protein kristalleri içeren bir çeşit “süt” pompaladığı biliniyor.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, böceklerin süt üretebildikleri geçeği elbette oldukça büyüleyici olsa da bilim insanlarını etkisi altına alan bir diğer detay, söz konusu sütteki bir protein kristalinin, manda sütündeki bir kristale göre yaklaşık 4 kat daha çok enerji içermesi. Dolayısı ile çok daha besleyici bir yapıya sahip olan hamam böceği sütü, ne kadar iğrendirse de gelecekte vazgeçilmez besinler arasında yer alabilir. Sonuçta hepimiz inek sütü ve ürünlerini kullanıyoruz ama kaçımız bir ineğin en pis anlarında yanında bulunabiliyoruz?

Hintli ekibin lideri olan Sanchari Banerjee, “Protein, yağ ve şekerlere sahip oldukları için eksiksiz bir gıda keşfettik. Protein dizilerine bakarsanız, beslenmek için gerekli tüm amino asitlere sahipler” şeklinde konuşuyor. Hamam böceği sütü yüksek besleyici değerlere sahip olduğundan kesinlikle kilo vermek isteyen insanlara uygun değil. Ancak gelecekteki kıtlık ortamında insanların kilo gibi bir probleminin olmayacağı açık.

Araştırmacılar, hamam böceği sütünü kullanmak için günümüz dünyasındaki algıların yıkılması adına gerekli çalışmaların başlaması gerektiğini savunuyorlar. Kim bilir, belki de yakın zamanda sevilmeyen misafirlerimizin sütleri doğum günü pastanızın kekinde gelir.