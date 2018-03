Gece yatmadan yiyin, günde yarım kilo verin!

Soğan suyu kürü

SOĞANI her öğün yemek istesek de maalesef kokusundan ötürü bu pek mümkün olmuyor. Soğan suyu kürü ise, yemeklerden önce tüketildiği için kokusunu dert etmenize gerek yok. Vücuttaki toksinlerin atılmasını ve kalıcı kilo vermeyi sağlayan soğan suyu kürü için 1 litre klorsuz suyun içine 2 adet soğanı dörde bölerek atın ve 5 dakika boyunca kaynatın.Su kaynadıktan sonra bir süre dinlendirip ılık olarak, yemeklerden önce için. Bu kür en iyi sonuçları almak için 6 ila 8 hafta arası uygulanmalıdır. Unutmadan, soğan suyu her zaman taze olarak içilmeli, önceki günlerden kalan kür tüketilmemelidir.

Göbekteki ve kalçadaki yağları eriten limonlu yoğurt kürü

Sadece maden suyu, yağsız yoğurt ve bir adet limon suyuyla yapılan bu kür göbek ve kalça bölgesindeki yağlardan kolayca kurtulmanızı sağlayacak. 1 kase yağsız yoğurdu bir adet limonun suyu ve 1 şişe sodayla birlikte iyice karıştırıp sabahları aç karnına tüketin.

Günde yarım kilo verdiren yoğurt kürü

Yoğurt en etkili diyet besinlerinin başında geliyor. Yoğurdun gücü tarçın, zerdeçal ve zencefil ile birleşince günde yarım kilo vermek mümkün. Yoğurt kürünün güzel tarafı gün içinde değil, gece yatarken uygulanmasıdır. Çünkü vücut geceleri yağ yakar ve hızlı bir metabolizmayla uyumak daha fazla yağ yakılmasına yardımcı olur.Toz haline getirilmiş tarçın, zerdeçal ve zencefili bir kase yoğurtla birlikte iyice karıştırın. Yatmadan 3-4 saat önce tamamını tüketin. Bütün yoğurdu yedikten uyumanıza kadar geçen sürede 3-4 bardak suyu oturarak, yudum yudum için. Yoğurt kürü haftada 2 gün uygulanmalıdır, aksi takdirde yan etkileri olabilir. Hamile kadınlar ve emziren anneler yoğurt kürünü uygulamamalıdır.

Masrafsız yağ yakıcı çay tarifi

Bu basit ve masrafsız çayla evde geçirdiğiniz zamanda yaktığınız yağın miktarını önemli ölçüde arttırabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler 1 tatlı kaşığı hibisküs çayı, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tane karabiber, yarım litre sıcak su. Bütün malzemeleri bir sürahiye veya french press'in içine koyup, sıcak suyla beraber 5 dakika demlenmesini bekleyin. Aç veya tok karnına çayın tamamını bekletmeden tüketin. Bu çayı günlük taze olarak hazırlayın ve karabiberin mutlaka tane olmasına dikkat edin. Emziren annelerin de tüketebileceği bu çay tiroid hastaları için uygun değildir.

Acı biberli zayıflama kürü

Kırmızı acı biberle yapacağınız bu kür sayesinde metabolizmanız hızlanacak ve daha fazla yağ yakacaksınız. Hazırlaması oldukça kolay olan bu kür için 3 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 3 adet limonun suyu ve 3 su bardağı sıcak suya ihtiyacınız var. Bütün malzemeleri bir sürahinin veya french press'in içinde karıştırın ve her öğünden sonra 1 bardak olacak şekilde günde 3 bardak için. Bu kürün herhangi bir yan etkisi olmadığı için hemen hemen herkes tarafından kullanılabilir. Ancak reflü ve gastrit hastaları bu kürden uzak durmalı.

3 dakikada hazırlanan hurmalı yoğurt kürü

Lifli yapısından dolayı uzun süre tokluk hissi yaratan ve içerdiği doğal şeker sayesinde tatlı krizini önleyen hurmanın mucizesi, göbek ve basen yağlarını eritmesiyle bilinen yoğurtla birleşiyor. Üstelik 3 dakikada hazır! Bu tarif için ihtiyacınız olan 3 adet orta boy hurma, 1 kase yoğurt ve 1 çay kaşığı tarçın.Çekirdeklerini çıkardığınız 3 adet hurmayı ufak ufak doğrayıp yoğurtla karıştırın ve üstüne tarçını ekleyin. Hurmalı yoğurt kürünüzü, kahvaltıdan birkaç saat sonra yavaş yavaş yiyerek tüketin. Yan etkisi olmayan bu kür emziren anneler, kalp ve tansiyon hastaları için de uygundur.

Göbek yağlarını eriten yoğurt kürü

4 basit malzemeyle hazırlanan bu masrafsız karışım hem göbek yağlarınızı yakacak, hem de yeme isteğinizi kesecek. Bu kür için gereken malzemeler 1 kase yoğurt, yarım limonun suyu, 1 yemek kaşığı nar, 1 tatlı kaşığı kuru nane. Bütün malzemeleri yoğurtla karıştırıp uyumadan 2-3 saat önce yavaş yavaş yiyin. Maksimum fayda için en az 2 hafta boyunca uygulayın ve bu kürü uygularken bol bol su içip sık sık idrara çıkmayı ihmal etmeyin.