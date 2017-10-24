Gece çalışanlar dikkat! Risk artiyor...

GECE mesaisinin obezite riskini artırdığını gösteren araştırma Obesity Reviews dergisinde yayınlandı.

Obezite ve metabolizma Cerrahisi alanındaki çalışmalarını İstanbul ve Londra’da sürdüren Op. Dr. Murat Üstün, araştırma sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti, mümkün olduğunca uzun ve kalıcı gece mesailerinden kaçınmak ya da en azından dönüşümlü çalışmak gerektiğini söyledi.

VÜCUDUN DOĞAL DENGESİ BOZULUYOR

Söz konusu risk artışının “sirkadiyan ritm” olarak bilinen vücudun doğa dengesinin bozulmasına bağlı olduğunu söyleyen Dr. Üstün şu bilgileri verdi:

“Özellikle geceleri salgılanan melatonin hormonu vücudun iç saatinin senkronize edilmesinde önemli. Melatonin aynı zamanda kilonuzu etkileyen metabolik olarak aktif bazı hormonların salınımını da düzenliyor. Bu dengenin bozulması gece ışığa maruz kalmanın bir sonucu. Gece maruz kalınan ışık melatonin üretiminizi baskılıyor.”



DAHA ÇOK ABDOMİNAL OBEZİTE GÖRÜLÜYOR

Üstün, araştırma sonuçlarına göre gece mesaisinde çalışanların obezite tipleri arasında riski fazla olan abdominal obeziteye daha çok yakalandığına da dikkat çekti.