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Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!

Op. Dr. Betül Görgen, Portekiz Coimbra Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Bu çalışmaya göre, ileri yaşta çocuk sahibi olan kadınlar, çok genç ya da 20’li yaşlarda çocuk sahibi olanlara göre daha uzun yaşıyorlar"

Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!

Op. Dr. Betül Görgen, Portekiz Coimbra Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Bu çalışmaya göre, ileri yaşta çocuk sahibi olan kadınlar, çok genç ya da 20’li yaşlarda çocuk sahibi olanlara göre daha uzun yaşıyorlar"

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:24
Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!
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ÜREME sağlığıyla uğraşan uzmanlar, çoğu zaman, çocuk sahibi olmak için geç kalınmaması konusunda hanımları uyarır. Çünkü çocuk sahibi olma sürecinin ötelenmesi, yaşın ilerlemesiyle çocuksuz kalma riskini de beraberinde getiriyor. Fakat son yapılan araştırmalar, ileri yaşta anne olmayı tercih eden hanımların yüzünü güldürecek.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Portekiz Coimbra Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Bu çalışmaya göre, ileri yaşta çocuk sahibi olan kadınlar, çok genç ya da 20’li yaşlarda çocuk sahibi olanlara göre daha uzun yaşıyorlar.
 
Sonuçlar özellikle ilk çocuk yapma yaşı geciktikçe, yaşam beklentisinin uzadığını gösteriyor.
 
33 YAŞ VE SONRASI DOĞURAN KADINLAR ÜÇ KAT DAHA FAZLA...
 
İkinci bir çalışma ise, ilk çocuklarını 33 yaş ve sonrası doğuran kadınların, daha erken yaşta doğum yapanlara göre üç kat daha fazla uzun yaşamla ilgili belli DNA belirteçlerine sahip olduğunu göstermiştir.
 
Daha ileri yaşlarda gebe kalan kadınların eğitimli, sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve kendilerine dikkat eden kadınlar olması bu farkın sebeplerinden biridir. İngiltere’de ilk gebelik yaş ortalaması yaklaşık 30 yaş civarındadır. Yine İngiltere’de 25 doğumun 1’i 40 yaş ve üstü anne tarafından yapılmaktadır.
 
HEKİME DANIŞMADAN ÖTELEMEYİN
 
Bu çalışmaların ortaya koyduğu ilginç sonuçlara rağmen, gebeliğin ötelenmesi de mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir hekimin görüşü alınarak yapılmalıdır. Aksi takdirde üzücü sonuçlarla karşılaşılabilir.”

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Anahtar Kelimeler:
Betül GörgenPortekiz Coimbra Üniversitesi
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