AİLELERİN kafalarının bilgi eksikliğinden ya da bilgi kirliliğinden dolayı karışık olduğunu ifade eden Op. Dr. Özgür Özer en çok bilgi kirliliğinin ise gebelikte cinsel ilişki sürecinde yaşandığını söyledi. Kadın Doğum Uzmanı Özer: ”Hamile kadınlar ve eşleri gebelik süresince cinsel ilişkinin güvenli olup olmadığına dair pek çok soru sormaktadırlar. Hamilelikte cinsel ilişki düşüğe yol açar mı, doğmamış bebeğimize zarar verir mi, özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler var mı gibi sorular bunların başında yer almaktadır.

PEKİ HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİYE GÜVENİLİR Mİ?

Hiç bir sorunun olmadığı normal bir hamilelikte cinsel ilişki hamileliğin doğal bir parçası olarak kabul edilir. Karın kasları, rahim kasları ve amniyotik sıvı tarafından korunan bebeğinize ilişki esnasında herhangi bir zarar gelmesi beklenmez.

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİDEN SAKINILMASI GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

Eğer düşük tehlikeniz varsa ya da daha önceden tekrarlayan düşükleriniz olmuşsa, doktorunuz tarafından 37 haftadan önce kasılmalarınızın başladığı, su gelmesi, rahim ağzında erken açılma olduğuna dair erken doğuma yol açabilecek tehlikeleriniz bulunduğu size ifade edilmişse cinsel ilişkiden sakınılması gerekmektedir. Halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasentanın, rahim ağzını kapatacak şekilde yerleşmesi (plasenta previa) durumu varsa, İkiz-üçüz gibi çoğul gebeliğiniz mevcutsa Vajinal enfeksiyon veya sebebi açıklanamayan genital kramplarınız mevcutsa da gebelikte cinsel birleşmeden kaçınılması gerekmektedir” diyerek konuya açıklık getirdi.