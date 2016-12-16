Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Gebelik döneminde beslenmeye dikkat

Kadınların düzenli ve dengeli beslenmeye en çok dikkat ettikleri dönemin anne olacaklarını öğrendikleri gün olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, gebelik dönemin de beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

Gebelik döneminde beslenmeye dikkat

Kadınların düzenli ve dengeli beslenmeye en çok dikkat ettikleri dönemin anne olacaklarını öğrendikleri gün olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, gebelik dönemin de beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

16 Aralık 2016 Cuma 10:25
Gebelik döneminde beslenmeye dikkat
banner404
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, "Ancak her kadın yaşamı süresince hem kendi sağlığı hem de doğuracağı çocukların sağlığı için besin kalitesine ve düzenine dikkat etmelidir. Özellikle yaşamımızın en özel dönemi olan gebelikte sağlıklı bebeğe kavuşabilmek için nasıl beslenmeliyiz?" dedi.
Doğru beslenme alışkanlığına gebelikten önce, gebelikte, doğumdan sonra ve çocukları yetiştirirken devam etmenin önemini vurgulayan Alay, "İnsanoğlu bildiği, öğrendiği tatları arar. Çocuğunuza şekerli ürünler yedirmezseniz çocuk bu zararlı ürünlerin tadını bilmez ve istemez. Hamburger yemeyen çocuk bu zararlı gıdayı istemez. Yaşamının ilerleyen yıllarında tadları öğrense bile bilinçaltında bu gıdaların zararlı olduğu kaygısıyla tüketmez. En değerli varlıklarımız, canımızın öbür yarısı kızlarımız, oğullarımızın sağlığı için kötü alışkanlıklardan vazgeçelim" diye konuştu.

Alay, "Beslenmede en temel özellikler var. Bunla; Tütün ve ürünleri: yeni doğan bebeğinizin odasında sigara kesinlikle içirmeyeceğinize eminim. O halde sizin karnınızdayken de miniğinizi dumana maruz bırakmayın. İşlenmiş tüm gıdalardan uzak durun, kesinlikle tüketmeyin. Bu gıdalar sadece kalori almanızı sağlayan kilonuzu arttıran bedeninizde vitamin ve mineral eksikliği yaratan gıdalardır.

Beyaz un, beyaz şeker, nişasta kalorisi yüksek olan, kalitesiz gıdalardır.

Özellikle deniz balıkları ve deniz ürünleri yağda eriyen vitaminlerin emiliminide kolaylaştırmakta olup haftada 2 defa düzenli tüketilmelidir. Özellikle uzun yaşayan dip balıkları ve konserve balıklar tüketilmemelidir. Haftada 2 porsiyondan fazla balık tüketimide denizlerdeki kirlenmelerden dolayı vücudumuza fazla miktarda civa almamıza neden olur. Civa toksik bir element olup oldukça zararlıdır.

Bol sebze tüketimi, bu türüne göre çiğ veya pişmiş olabilir. Günde en az 2 porsiyon tüketilmelidir.

Et ve süt ürünleri tüketiminde; sütün sağıldığı koyun, keçi veya ineğin beslenmesi de oldukça önemli. Sağlıklı ve kaliteli süt üretimi için hayvanın hazır yem tüketmemesi, açık havada, doğal ortamda gezinerek beslenmesi gerekir. Yani günümüzdeki gibi sığacağı kadar büyüklükteki ahırlarda hazır yem ile beslenen hayvanların sütleri istediğimiz kalitede değildir. Özellikle yağda çözünen vitaminler uygun, sağlıklı ortamda yetişen hayvanların sütünde ve etinde mevcuttur.

Hem gebelerimize, hem de çocuklarımıza mutlaka yumurta yemelerini öneririz. Kaliteli bir protein ve vitamin kaynağı yumurta. Ancak artık modern çağda yumurtalarda endüstrileşti. Güneş görmeyen ampullü kafeslerde büyütülen, sadece tahıl yem ile beslenen tavuklar ve yumurtası istediğimiz, önerdiğimiz bir beslenme şekli değildir. Gezen tavuk yumurtası, güneş gören, toprağın içinde böcekler ile beslenen tavuklar ile sağlıklı yumurta ve tavuk eti elde edebiliriz.

Tükettiğiniz gıdanın üretim tarihi önemli. Daima dikkat etmeniz gereken taze sebze ve meyyveleri tüketmek. Koşturmaca içinde yaşadığımız modern insanın alışverişte çoğunlukla tercih ettiği marketlerdeki sebze ve meyve reyonunda ürünler her zaman tazeliğini koruyamayabilir. Hem tüketici dernekleri, hem de sağlık bakanlığı bu konuda oldukça titiz davranmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Aslında en önemli başlangıç verimli topraklarımızda yerli tohumlarımız ile tarımımızı yapmak, hayvanlarımızı yine bu topraklarda doğal ortamda beslemek. Sağlıklı çocuklar için biraz çaba" şeklinde konuştu.

 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GebelikAslı Alay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim