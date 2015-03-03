Gastrite ne iyi gelir?

KARIN ağrısı, hazımsızlık, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilere neden olan gastrit için özel diyet programı uygulamak bu belirtileri hafifletecektir. Bol bol meyve ve sebze tüketmek, protein yönünden zengin bir beslenme ve probiyotikler ile hastalığın neden olduğu olumsuzlukları azaltmanız mümkün. Uzak durmanız gerekenler arasında ise börekler, kurabiyeler, kekler, patates kızartması, tereyağı ve margarin gibi işlenmiş gıdaları, domates ve domates soslarını, kahve, çay ve alkolü sayabiliriz.

MEYVE VE SEBZELER: Eğer gastrit bakteri nedeniyle meydana geldiyse bakterinin yayılmasını engellemek için flavonoid ve antioksidan açısından zengin meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerekir. Kereviz, elma, kızılcık, yaban mersini, kabak, tatlı yeşilbiber ve kirazı bu tip meyve ve sebzeler arasında sayabiliriz.

Ayrıca A, C, E, ve B-kompleks vitaminleri yönünden zengin gıdaları tüketmek eğer gıdalar yoluyla bu vitaminleri alamıyorsanız multivitamin kullanmanız gerekebilir. Tüm bu vitaminler bakteri nedeniyle oluşan yaranın geçmesi ve iltihabın hafifleme sürecini hızlandıracaktır. Tavsiye edilmeyen meyveler ise asitli içeriği olan portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgillerdir.

PROTEİN YÖNÜNDEN ZENGİN GIDALAR: Gastriti olan hastalara balık, yağsız et, tavuk, fasulye ve baklagiller gibi protein açısından zengin gıdalar önerilir. Protein gastrite neden olan mide zarındaki yaranın iyileşmesini hızlandırır ve vücudun diğer bölgelerinde bulunan olası iltihaplanmaların onarımına yardımcı olur.

Ancak yağlı et gibi yağ ve proteinin bir arada bulunduğu gıdalar mide asidini arttırarak gastriti kötüleştirebilir. Et yemek istiyorsanız yağsız olanları tercih etmeli daha çok hindi, tavuk gibi kümes hayvanlarından protein almalısınız.

PROBİYOTİKLER: Gastrite neden olan bakterilerin artışını engellemek için probiyotiklerden faydalanabilirsiniz. Probiyotiği eczanelerden ilaç formunda alabilir ya da probiyotik yönünden zenginleştirilmiş gıdaları tüketebilirsiniz.

KOLAY SİNDİRİLEN GIDALAR: Midenizi ve sindirim sisteminizi zorlamayacak gıdalar özellikle gastrit belirtilerinin arttığı zamanlarda kullanılabilir. Bu gibi dönemlerde az yağlı çorbalar, makarna, haşlanmış pirinç, patates püresi, yulaf ezmesi, pişmiş sebze, omlet, düşük yağlı süt tüketerek midenizi ve sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.

GASTRİTİ OLANLARIN KAÇINMASI GEREKEN GIDALAR

Aşağıdaki yememeniz gerekenler dışında sigarayı kesinlikle bırakmalı ve alkol tüketimini sınırlandırmalısınız.

Karabiber

Toz biber

Acı biber

Kahve

Çay

Gazlı içecekler

Kakao

Çikolata

Domates

Domates sosu

Domates sosu

Turunçgiller

Nane