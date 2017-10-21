Formunuzu koruma vakti!

EMS teknolojisi kullanarak kurguladığı 25 dakikalık antrenmanları ile fitintime, günden güne artan şehir temposu için güçlü ve farklı bir egzersiz deneyimi sunuyor. Web sitesi üstünden doldurulan ücretsiz deneme antrenman formu sonrasında, kendinize en yakın stüdyodan randevu alarak, sistemle tanışmanız mümkün. Kişiye özel tasarlanan ve antrenör eşliğinde yapılan egzersizler için tek gereken bir çift temiz spor ayakkabı. Egzersiz sırasında kullanılacak kıyafetleri fitintime sizin için tedarik ediyor.

fitintime’da Alman miha bodytec teknolojisi ile birlikte uzman eğitmenler eşliğinde yapılan ve sizin ihtiyacınıza göre planlanmış egzersizler, kısa sürede kas kazanımı ile birlikte hızlı yağ yakımı sağlıyor. fitintime antrenmanları ile sadece kilo, selülit ve yağlardan kurtulmakla kalmayıp aynı zamanda çok daha güçlü ve sağlıklı bir vücuda ulaşabilir, tüm fiziksel problemlerinden kurtulabiliyorsunuz. Yeni sezonu avantajlı paketlerle karşılayan fitintime’ın etkili antrenmanlarıyla hızlı sonuç almak mümkün.

fitintime stüdyolarını, klasik spor merkezlerinden farklı kılan en önemli özellikler de var. Tüm F.I.T. stüdyolarında aynı anda en fazla 2 kişi antrenman yapabiliyor. Her bir antrenman kişiye özel olarak planlanıyor ve yine her antrenman uzman eğitmenler tarafından uygulanıyor. Böylece problem veya hedef ne olursa olsun en etkin sonucu, en kısa sürede almanız mümkün oluyor.

BU SİSTEMİ KULLANAN ÜNLÜ İSİMLER

- Özge Ulusoy

- Deniz Akkaya

- Didem Soydan

- Gonca Vuslateri

- Demet Evgar

- Burcu Özberk

- Burcu Esmersoy

- Feryal Gürman



Bir günde bir haftalık verim!

25 dakikalık antrenmanlar sırasında sağlayacağınız kas aktivasyonu ve antrenman etkisi sayesinde, sıradan spor salonlarında haftada 3-4 gün ayırarak elde ettiğiniz sonuçlardan çok daha etkin bir sonuç sağlayabiliyorsunuz. fitintime’ın önerisi haftada 1 gün ile başlayarak, performansınıza göre haftada maksimum 2 gün olacak şekilde sporunuza devam etmeniz.

Elektriksel kas uyarımı: EMS

fitintime’ın dikkat çekici EMS, programında klasik antrenmanlar sırasında beyin, kasların kasılıp harekete geçmesini sağlayan elektrik sinyalleri gönderiyor. EMS sistemiyle beynin gönderdiği sinyallere ek olarak kaslara dışarıdan, çok daha yoğun uyarılar veriliyor. Bütün ana kas gruplarının yanında erişilmesi en zor olan derin kas fiberlerini bile harekete geçiriyor. Bu sistem sayesinde kaslar, hiçbir ağırlık kullanmadan aktive ediliyor.