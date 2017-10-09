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Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?

Flakka nedir sorusu, videoları izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zombiye dönüştüren uyuşturucu olarak da bilinen Flakka, içenlerde acıya karşı duyarsızlık ve saldırganlık etkisi oluşturmasıyla bilinmektedir

Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?

Flakka nedir sorusu, videoları izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zombiye dönüştüren uyuşturucu olarak da bilinen Flakka, içenlerde acıya karşı duyarsızlık ve saldırganlık etkisi oluşturmasıyla bilinmektedir

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:07
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
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FLAKKA NEDİR?
Flakka, asıl adı 'sentetik katinon' olan ve toplum içerisinde banyo tuzu olarak bilinen uyarıcıdır. Amfetamin tarzında uyarıcıların ortaya çıkardığı fiziksel ve psikolojik etkileri bulunan Flakka, euphoric uyarıcıların yeni versiyonları arasında yer almaktadır.
Banyo tuzu olarak bilinen türe göre farklı bileşenler içerdiği için daha güçlü bir etkiye sahip olan Flakka, bu etkisini ilk 15 dakika içerisinde gösterebilmektedir. Ortalama 4 ila 8 saat arası devam eden Flakka, bedene girdiği andan itibaren halisünasyonlar ve saldırganlık hissiyatını ortaya çıkarmaktadır.
Flakka kullanımının Delirium denen ve nadir olarak görülen aşırı güçlü yan etkide kaygı, halüsinasyonlar, disoryantasyon, yüksek vücut ısısı, ağrıya / acıya duyarsızlık ve hiper-saldırganlık görülüyor.
Videolarda görüntülenen zombi etkisi ve et yeme gibi semptomların ise henüz bilimsel bir dayanağa sahip olmaması sebebiyle neticelenmediği belirtiliyor.

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