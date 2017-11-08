Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112013
ALTIN
159.608
DOLAR
3.8766
STERLİN
5.0733
EURO
4.4927
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
Fındık ve badem için aflatoksin...
9 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Kasım 2017 Antalya -...
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!

İnsan sağlığı için tehlikeli bir toksin olan, fındık ve bademde de görülen aflatoksin maddesi ile ilgili üreticilerin dikkatli olması gerektiği açıklandı

Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!

İnsan sağlığı için tehlikeli bir toksin olan, fındık ve bademde de görülen aflatoksin maddesi ile ilgili üreticilerin dikkatli olması gerektiği açıklandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 17:56
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
banner404

SAMSUN Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Faruk Ünyeli, aflatoksinin bilinen en kanserojen maddelerden biri olduğunu, karaciğer kanserine neden olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini zayıflattığını, hormonal dengeyi bozduğunu, kısırlık ve sakatlıklara yol açtığını hatırlattı. 
"Aflatoksinler özellikle badem ve fındık gibi sert kabuklu yiyeceklerde bulunmakta. Fındık ise en riskli ürünler arasında" diyen Ünyeli, aflatoksinin uzun vadede ölümlere de neden olabileceğini belirterek şöyle dedi:
 
"Aflatoksinler özellikle Antep fıstığı, yer fıstığı, badem ve fındık gibi sert kabuklu ile kurutulmuş meyvelerde, buğday, arpa, pirinç, mısır, kırmızıbiber ve baharatlarda bulunur. Bölgemizde bulunan fındık en riskli ürünler arasındadır."
 
DOĞAL KÜFLER NEDEN OLUYOR
 
Aflatoksine doğadaki küflerin neden olduğunu söyleyen Ünyeli, "Aflatoksine eden olan küfler doğada her yerde bulunabilir. Küf gelişimi bahçede başlamakta, hasat ve yetersiz veya uygun olmayan kurutma koşullarında gelişebilmekte, depolama ve taşıma sırasında da bulaşma miktarı büyüyebilmektedir" diye konuştu.
 
"ANALİZ EDİLMEDEN İHRACAT YAPILAMAZ"
 
Türk fındıklarında aflatoksin madde olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapan Özel Gıda Kontrol laboratuvarı Genel Müdürü Ahmet Aliyazıcı ise gerekli analizler yapılmadan ihracat yapılamayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:
 
"Samsun; fındık ihracat oranının fazla olduğu bir noktadır. Akredite bir laboratuvar olarak geçen yıl 328 adet fındık numunesinde aflatoksin analizi yaptık ve Türk fındığının Avrupa’ya güvenle gönderilmesini sağlamış olduk. Geçmiş yıllarda Avrupa’da Türk fındıklarının aflatoksinli olduğunu iddia etti. İhracatı gerçekleşecek ürünler akredite laboratuvarımızda yapılan analizler sonucunda Avrupa’ya gönderiyor. Biz gerek ihracat gerek özel istek numunelerinde yaptığımız analizlerde Türk fındığında risk teşkil edecek aflatoksin miktarı saptamadık."
 
"ÜRETİCİ VE SATICILAR DİKKATLİ OLMALI"
 
Fındık üreticilerine ve satıcılarına aflatoksinin oluşumunu engelleyecek uyarılarda bulunan Aliyazıcı şöyle konuştu:
 
"Satıcı ya da üreticinin aflatoksin oluşumunu engellemesi için fındığı hasat olgunluğuna geldikten sonra toplamalıdır. Yere dökülen fındık bekletilmeden toplanmalı, patozlanan fındık da hemen harmana serilmelidir. Fındıklar 3-4 saatte bir karıştırılarak kuruması sağlanmalıdır. Fındık serilirken en fazla 10 santim yüksekliğinde olmalıdır. Fındık çuvalları hava alabilen çuvallarda depolanmalı ve zemin ile temas ettirilmemelidir. Çuvallar arasına da hava akışı sağlayacak kadar mesafe bırakılmalıdır."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Insan Sağlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara dikkat
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara dikkat
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek bekliyor
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek bekliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim