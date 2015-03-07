Felçe kök hücre tedavisi

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli bir grup akademisyen, sinir kesilerinde, hastanın vücudundan alınan yağ dokularından elde edilen kök hücrelerin iyileşmeyi olumlu etkilediğini belirledi.

Deneysel çalışmalarından olumlu sonuçlar elde eden bilim insanları, bunu klinik uygulamalara taşıyıp kesilerle görülen el, kol, bacak ve yüz felçlerinin tedavisine katkılar sağlamayı hedefliyor. Fakültenin Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kahveci, tıpta kök hücre ve sinir iyileşmesi çalışmalarının yeni ve araştırmalara açık bir konu olduğunu söyledi.

Sinir iyileşmesinde kök hücrenin etkilerini araştırdıklarını belirten Kahveci, “Çalışmamız kapsamında sinir iyileşmesinin erken dönemlerinde yoğun kök hücre içeren yağ dokusunun kullanılmasında çok olumlu sonuçlar ortaya çıktı. Tabii ki bu deneysel bir çalışma. Klinikte uygulanabilmesi için birtakım aşamalardan geçmesi gerekiyor” dedi.

El, kol, bacak ve yüz felçlerine yol açan sinir kesilerinin özellikle iş ve trafik kazalarında görüldüğünü aktaran Kahveci, bunların iyileşmesi ve mikrocerrahi tekniklerle onarılması gerektiğini anlattı. Bu onarımlarda her zaman iyi sonuç almanın mümkün olmadığı bilgisini veren Kahveci, “Bu tedavide alınacak sonucun etkisini artırmak için o bölgeye kök hücre ya da kök hücreyi ayırmadan yağ dokusu eklemek, iyi sonuç almayı sağlıyor. Araştırma Görevlimiz Burak Ersen ile yaptığımız deneysel çalışmalarda, yaralı bölgeye kök hücre ilavesinin, erken dönemde sinir iyileşmesini artırdığına dair pozitif sonuçlar elde ettik. Bu, gelecek için oldukça umut verici bir sonuç” ifadesini kullandı.

“TIBBİ ETİK BAKIMINDAN SAKINCASI YOK”

Kahveci, deneysel çalışmalarının yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü dile getirdi.

Tıbbi etik bakımından bunun herhangi bir sakıncası bulunmadığını vurgulayan Kahveci, “Bu konu, etik birtakım tartışmalara kapalı çünkü kişinin kendi yağ hücrelerini alıyoruz. Dolayısıyla dışarıdan ya da başka bir canlıdan doku nakli ihtiyacı olmadığı için uygulamanın kısa sürede hayata geçeceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Ramazan Kahveci, deneysel çalışmayı kliniğe uygulayıp tüm vakalarda olumlu sonuç almayı beklemenin doğru olmayacağını ifade etti.