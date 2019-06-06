"Fazla stres kadınlarda saçları döküyor"

ERKEKLERDE daha sık rastlanan saç dökülmesinin genetik mirasın en etkili faktör olduğu aynı zamanda yetersiz saç bakımı, hava kirliliği, kimyasallara maruziyet gibi çevresel etkilerin de katkıda bulunduğu popülasyonun oldukça büyük kısmını etkileyen bir problem olduğunu anlatan Op. Dr. Onurkan İdacı, “Kadınlarda saç dökülmesi farklı ele alınmalı, altta yatan sebepler araştırılıp ortaya konmadan planlama yapılmamalıdır. Kadınlardaki saç dökülmesi, erkeklere göre hormonal değişkenliklerden daha fazla etkilenir. Stres nedeniyle görülen saç dökülmesi genellikle kadınlarda görülür” dedi.

Op. Dr. Onurkan İdacı, saç dökülmesinin özellikle erkek hastalarda, sıklıkla testosteron düzeyine ve saç köklerinde bulunan testosteron reseptörlerinin sayısına ve hassasiyetine bağlı olduğunu ifade ederek, “Genetik mirasın fazlasıyla etkili olduğu düşünülmekle birlikte,bir takım dış etkenler de dökülmeyi hızlandıran faktörler olarak göze çarpar” diye konuştu.