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Evlilik öncesi SMA testi yapılacak!
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Evlilik öncesi SMA testi yapılacak!

Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığının önüne geçebilmek için yeni bir çalışma başlatacak. Artık evlilik öncesinde çiftlerde SMA taraması yapılacak

Evlilik öncesi SMA testi yapılacak!

Sağlık Bakanlığı, SMA hastalığının önüne geçebilmek için yeni bir çalışma başlatacak. Artık evlilik öncesinde çiftlerde SMA taraması yapılacak

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:20
Evlilik öncesi SMA testi yapılacak!
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SAĞLIK Bakanlığı, SMA hastalığıyla mücadelede yeni bir adım atıyor. Artık çiftler, evlenmeden önce SMA tarama testine girecek. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Taramaya alma çalışmasını başlattık. Çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacağız. Güney bölgelerinde görülen hastalıktır. Evlilik öncesinde SMA tarama programını başlatacağız. Amaç evlilik öncesi riskli bireylerin tespit edilerek tedavi edilmesiyle SMA’lı çocuk doğumunun önüne geçmek. Talasemi taraması gibi. Çiftlerden birinde taşıyıcı olma vasfı çıkmazsa diğerinde çalışmaya gerek yok. İki taraf taşıyorsa hastalığın çocuklara geçme ihtimali yüksek. Birinde çıktı, öbüründe de çıktı, kendilerine söylenecek. Sizlerin sağlıklı çocuk sahibi olma programına girmeniz gerekir diyeceğiz” dedi. 
Plan Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2018 bütçesi sunumunda konuşan Demircan, sağlık market yapılanmasının da hayata geçirileceğini açıkladı. Böylelikle hastanelerin birçok ihtiyacının tek merkezden karşılanabileceğini belirten Bakan şunları söyledi:  “İhale ile açık eksiltme ile illerin talepleri önceden alınarak o taleplere uygun ürünleri alıp markete koyalım. Başhekim internetten alımını yapacak, PTT kargo ertesi gün ellerine teslim edecek.”

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSMA HastalığıEvlilik
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